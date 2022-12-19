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Yılbaşı alışverişi yaparken dikkat! Ölümcül tehlike!

Yılbaşı alışverişi yaparken dikkat! Ölümcül tehlike!
19 Aralık 2022 Pazartesi 15:29

Yılbaşı alışverişi öncesi merdiven altı sağlıksız ürünlere dikkat çeken Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Merdiven altı üretimler halk sağlığı sorunudur. İshal ve kusmayla başlayan gıda zehirlenmeleri sorunundan ölüme kadar giden vakalara yol açabilir. Sağlık için denetlenmiş ve gıda mühendislerinin kontrolünden geçmiş gıdaların tercih edilmesi önemli" dedi.

Yılbaşına sayılı günler kala, bazı vatandaşların sağlıksız ve uygun olmayan ortamlarda merdiven altı üretilen ürünleri ucuz olduğu gerekçesiyle tercih edebildiğini belirten Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, tüketilen bu gıdaların çok sayıda sağlık sorununa yol açabildiği konusunda uyarıda bulundu. Açıkta satılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Toprak, "Maalesef son zamanlarda süt kazanında duş alanları, turşu havuzlarında yüzenleri, ekmek hamuruyla top oynayanları ve kıyafetsiz baklava yapanları görüyoruz. Son olarak İzmir Kemalpaşa'da bir hayvan çiftliğinde tonlarca salçanın uygunsuz koşullarda üretildiğini öğrendik. Sıklıkla karşılaşmaya başladığımız bu durumlar, gıda güvenliğini riske atıyor. Vatandaşımız dikkatli davranmalı. Açıkta satılan ürünlere itibar etmemeli. Üretim yeri bilinmeyen ürünler, gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜME GÖTÜREBİLİR'

Merdiven altı üretilen gıdaların tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan Toprak, "Örneğin Kemalpaşa'da hayvan çiftliğinde üretilen salça gibi merdiven altı gıdaların tüketilmesi halinde başta zehirlenmeler olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilir. Böyle bir üretimde, herhangi bir bulaşı engellemek mümkün değil. Gıda mühendisinin denetimi yok, bu nedenle açıkta satılan, kaynağı belirsiz ve bakanlık izni olmayan ürünlerin tüketilmemesi gerekmektedir. Bu gıdaların tüketilmesi kimi vatandaşları zehirleyebilirken kimi vatandaşları öldürebilir. Ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izni olması gerekiyor. Bunun yanı sıra bakanlığın da denetimleri sıklaştırması önem taşıyor. Ayrıca bakanlık bünyesinde daha fazla gıda mühendisinin istihdam edilerek bu denetimlerin sürdürülmesi önemli" diye konuştu.

'SAĞLIK İÇİN DİKKAT EDİLMELİ'

Vatandaşların ambalajlı ve paketli ürünleri tercih etmesi gerektiğini dile getiren Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokakta veya pazarda açıkta satılan zeytinyağı, salça veya süt gibi ürünler tüketilmemeli. Ambalajlı, paketli ürünler tercih edilmeli. Bakanlık tarafından verilen ve TR ile başlayan işletme kayıt numarasına bakılmalı. Ürünün son kullanma tarihi kontrol edilmeli. İşletme kayıt numarası yoksa, 'Alo 174' numaralı bakanlığın ilgili birimlerine şikayet edilmeli. Merdiven altı üretimler halk sağlığı sorunudur. İshal ve kusmayla başlayan gıda zehirlenmeleri sorunundan ölüme kadar giden vakalara yol açabilir. Sağlık için denetlenmiş ve gıda mühendislerinin kontrolünden geçmiş gıdaların tercih edilmesi gerekiyor." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gıda #sağlık #haber
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