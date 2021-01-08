Yılbaşı günü yangında yaralanmıştı, kötü haber geldi!

İzmir Konak'ta yılbaşı gecesi çıkan yangında evinde mahsur kalan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Olay yılbaşı gecesi Konak ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki Salih Özçelik, yılbaşı gecesi, kiracısı bir süre önce çıkan evde bir grup arkadaşı ile kutlama yapmak için biraraya geldi.

İddiaya göre Özçelik ve yanında bulunan arkadaşları uyuşturucu madde kullandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşları evden giderken, Özçelik ise tek başına kaldı. Sabah saat 07.00 civarında ise bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Dumanları görev mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeriye girdi ve yarı baygın halde bulunan Özçelik'i dışarıya çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik'in kurtarılamayarak dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.