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Yılbaşı öncesi İzmir'de 52 kaçak içki operasyonu düzenlendi! 15 kişi tutuklandı!

Yılbaşı öncesi İzmir'de 52 kaçak içki operasyonu düzenlendi! 15 kişi tutuklandı!
20 Aralık 2022 Salı 11:04

İzmir'de yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik 52 operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında binlere litre kaçak içki ele geçirildi. 94 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 15 kişi tutuklandı. Şüphelilerin internet üzerinden de satış yaptığı, etil alkol bidonlarının üzerine 'oto cam suyu' ve 'yüzey temizleyici' etiketi yapıştırdığı öğrenildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki üretimi ile satışına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası 52 operasyon düzenledi. Fabrika, depo, iş yeri, ev ve araçlara yapılan aramalarda 36 bin 706 litre kaçak etil alkol, 5 bin 761 şişe sahte içki, 526 litre açık sahte içki, 42 bin 563 sahte içki ve etil alkol etiketi, 640 adet içki aroması, 2 bin 305 boş şişe, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 2 bin 270 içki şişesi kapağı ile tank, damıtma kazanı ve çeşitli imalat malzemeleri ele geçirildi. Baskınlarda 94 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i işlemleri sonrası tutuklandı. Bu arada şüphelilerin internetten etil alkol sipariş eden kişilere, 5 litrelik bidonları ulaştırmak için üzerlerine 'oto cam suyu' ile 'yüzey temizleyici' etiketi yapıştırdıkları tespit edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak içki #haber
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