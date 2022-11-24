Yılbaşından bu yana 345 kadın öldürüldü! Ekonomik koşullar şiddeti arttırıyor!

Türkiye'de yılbaşından bu yana 345 kadın öldürüldü. Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Kurucu Onursal Başkanı Engin Demir, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların erkek şiddetini artırdığını söyledi. Demir, kadınların sadece fiziksel şiddetle değil, ekonomik ve psikolojik şiddetle de baş etmek zorunda kaldığını belirtti

Anıt Sayaç verilerine göre yılbaşından bu yana ülkemizde kadına yönelik şiddetten ölen kadın sayısı 345’e ulaştı. Kadına yönelik şiddetin artışında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların etkili olduğunu dile getiren Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Kurucu Onursal Başkanı Engin Demir, “Son dönemde artan şiddetten dolayı bütün kadınlar ve eşitliği bilen tüm erkekler çok üzgün. Herkes üzülüyor. Ancak bu durumun birçok nedeni var. Elbette şiddeti nedeni olamaz ve bunu hoş göremeyiz ama ekonomik koşulların bu kadar bozuk olduğu dönemde erkeklerin şiddeti, öfkesi daha da fazlalaştı. Hem bu ailelerine gerektiği kadar bakamamanın sıkıntısı, hem de bunu tamamen kendilerinin üzerinden ‘erkek geçindirir evi, erkek her şeyden sorumlu olur’ gibi düşünceler şiddeti doğuruyor. Ayrıca sosyal şartlar değişti, kadının üstü örtülmek isteniyor. Bir bakıma eşitlik konusunda maalesef halen sıkıntılarımız var. Bu manada kadınlar müthiş bir şekilde korkar oldular. Kadınlar hayattan korkuyorlar, erkeklerden ve eşlerinden korkuyorlar” dedi.

Kadının iş güvencesi yok

Kadına yönelik şiddetin önüne geçmenin ancak kadınların refahının güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğini dile getiren Demir, “Kadına yönelik şiddet dediğimizde sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyoruz. Kadınlara karşı ekonomik ve psikolojik şiddet de çok fazla. Biz sahada çalışıyoruz özellikle göç alan yerlerde çalışıyoruz, bunlar hep şiddeti arttırıyor. Ama ne yazık ki kadınların ekonomik özgürlükleri çok kısıtlı. İş hayatında ilk önce kadınlara işten çıkartılıyor. Maalesef kadının iş güvencesi yok. Çalışan kadınımız oldukça az” diye konuştu.

Kadınlar karar konumlarında olmalı

Kadınların karar alıcı konumlarda olması gerektiğini belirten Demir, “Kadının karar konumlarında olması, kadın sorunlarının çözülmesi demek. Bunu ben yıllardır anlatamıyorum, nasıl yapacağız bilmiyorum. Laf olsun diye ‘kadınlar karar konumlarında olsun’ demiyoruz” dedi. Kadın sığınma evi ve kadın danışma merkezleri sayısının artırılması gerektiğini de dile getiren Demir, bu noktada yerel yönetimlerin büyük sorumluluğunun olduğunu vurguladı.

Çıktık demekle çıkılmaz

İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çıkılmasını da eleştiren Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Kurucu Onursal Başkanı Engin Demir, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık’ demekle bu iş olmuyor. Yani kaldırılmasını zaten teknik olarak mümkün olmadığını söylüyoruz. Uluslararası anlaşmalar için anayasanın 10’uncu ve 90’ıncı maddeleri değiştirildi, ilave edildi. Yani kadın yönelik çalışmaların ayrımcılık sayılamayacağı 90’ıncı maddede özellikle uluslararası alınan kararların iç hukukun üstünde olduğuna dair. Anayasaya göre ‘İstanbul Sözleşmesini kaldırdık’ diyemezsiniz. Uluslararası anlaşmalar nasıl kabul edilmişse ancak o şekilde kaldırılabilir. Bu da meclisle olur.

Özel Haber: Fatih ÖZKILINÇ