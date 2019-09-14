Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı

Karaburun ve Urla'da çıkan yangınlar havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı

Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı
14 Eylül 2019 Cumartesi 10:59

Karaburun ve Urla'da yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Urla'nın Yağcılar mevkisi ile Karaburun'un kırsal bölgesindeki 6 noktada, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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