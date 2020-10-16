Yılın Doktora Tezi Ödülü Ege'nin

Egeli bilim insanı Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan'ın danışmanlığını yaptığı, Dr. Öğretim Üyesi Ece Ekşin'in hazırladığı tez, YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülüne layık görüldü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının yanı sıra bakanlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri ile YÖK 100/2000 doktora projesi kapsamında ülke için öncelikli alanlarda doktora eğitimi gören öğrenciler katıldı.

Törende, YÖK tarafından her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan YÖK 2020 Üstün başarı ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak kazanan akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına verildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da katıldığı törende, EÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan'ın danışmanlığını yaptığı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ece Ekşin'in hazırladığı "Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi" konulu tez, YÖK 2020 Üstün Başarı bireysel ödülü kategorisinde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Yılın Doktora Tezi ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Erdem Gürsan ve Dr. Öğretim Üyesi Ekşin, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldılar.

Üstün başarı sağladık

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ekibimizle birlikte YÖK 2020-2021 Akademik Yılı açılış törenine katıldık. Her yıl yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve yürütülen bilimsel Ar-Ge projeleri ile ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından verilen üstün başarı ödüllerinde, bu yıl bireysel dalda Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında, üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan'ın danışmanlığını yaptığı, Dr. Öğretim Üyesi Ece Ekşin'in hazırladığı 'Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi' konulu tez ödüle layık görüldü. Başarılarından ötürü değerli araştırmacılarımızı kutluyorum. Yeni akademik yılın milletimize ve tüm yükseköğretim kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

2015 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi ve TÜBA Asli üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, "Danışmanlığını yaptığım tez çalışmasında, kullanımı pratik ve düşük maliyetli tasarımlanan grafen ve türevlerine dayalı biyosensörlerle antikanser ilaç-DNA etkileşimi ve kanser, diyabet ve nörolojik hastalıkların biyobelirteci olan mikroRNA analizi yüksek hassasiyet ve seçimlilikle gerçekleştirilebildiğini tespit ettik. Ayrıca tez çalışmasının kan ve tükürük gibi vücut sıvılarında glukoz tayinine yönelik planlanan bölümü, TÜBİTAK BİDEB 2214-A Doktora sırası Yurt dışı Araştırma Burs programı kapsamında, Kaliforniya Üniversitesi-San Diego, Nanomühendislik Bölümü'nden Prof. Dr. Joseph Wang ve ekibiyle uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu sayede edinilen bilgi birikimi ülkemize yeni çip teknolojilerinin kazandırılması açısından önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ile örtüşen Biyoteknoloji alanında tamamlanan tez çalışmasının kimya, biyokimya, malzeme mühendisliği ve biyomedikal teknolojiler gibi birçok alanın dahil olduğu multidisipliner bir alanda yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak nitelikte olduğunu vurgulayan tez danışmanı Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, tez çalışmasından yüksek etki faktörlü Science Citation Index-Expanded (SCI-Exp) kapsamında yer alan uluslararası dergilerde dört ayrı bilimsel makalenin yayınlandığını belirtti.



