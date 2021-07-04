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Yine bir kadın şikayet ettiği kişi tarafından öldürüldü!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33), sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ç. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. S.Ç., cinayetin ardından polis merkezine gidip, kendini ihbar etti

Yine bir kadın şikayet ettiği kişi tarafından öldürüldü!
04 Temmuz 2021 Pazar 18:09

Olay, dün Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç. isimli şüpheli, Sarnıç Polis Merkezi'ne giderek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu bıçakla öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine S.Ç.’nin aracında yapılan incelemede kanlı giysi ve bıçak bulan polis ekipleri, Çelemoğlu’nun 1078 sokaktaki evine gitti. Adrese sağlık ekipleri de sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Çelemoğlu’nu kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelemoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Çelemoğlu’nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan Sevda Çelemoğlu'nun, S.Ç. hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #kadın cinayet #kadın ölüm
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