Yine İzmir yine orman yangını!

İzmir’in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bayındır'ın kırsal Çınardibi Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.