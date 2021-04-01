Yine kadın cinayeti: Elleriyle boğarak öldürdü!

İzmir'de bir kadın cinayeti daha yaşandı. Bir erkek tartıştığı eşini elleriyle boğarak katletti

Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde dün saat 17.20 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Balatçık Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Ceyda Ö.'den haber alamayan yakınları dün saat 20.00 civarında eve geldi. Kapıyı çalan aile kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeriye giren aile, 41 yaşındaki Serkan Ö.'yü elinde bıçakla görürken, kızları 32 yaşındaki Ceyda Ö.'yü ise yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.

Aile olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Serkan Ö.'yü kanepede otururken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptğı incelemede ise Ceyda Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası koca Serkan Ö., gözaltına alınırken, savcılığın olay yeri incelemesi sonrası talihsiz kadının cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

ELLERİYLE BOĞMUŞ



Polis merkezinde ifadesi alınan Serkan Ö., eşi ile saat 17.20 gibi tartıştıklarını ardından da eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği belirlenen Serkan Ö.'nün Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Ceyda Ö. ise Menemen'de toprağa verildi.