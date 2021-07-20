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Yine sokakta kurban kestiler!

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını belirlenen alanlarda kesmek yerine sokakta kesti

Yine sokakta kurban kestiler!
20 Temmuz 2021 Salı 12:54

Kurbanlıkların daha steril ortamda kesilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen alanlara, mobil kurban kesim noktaları yerleştirildi. Kent genelinde toplamda 433 kesim noktası belirlendi. Bunun yanı sıra mobil kurban kesim üniteleri de yine vatandaşların hizmetine sunuldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye başladı. Buca ve Karabağlar ilçelerinde bazı vatandaşların kurbanlıklarını kesim yerleri yerine halka açık alanlarda, steril olmayan bir ortamda kestikleri görüldü. O anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde kurbanlıkların sokakta ve yeşillik alanlarda kesilip derisinin yüzüldüğü görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #kurban bayramı #sokakta kurban
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