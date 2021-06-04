Yine vahşet! Yavru köpeklere böyle kıydılar!

İzmir Çeşme'de yine hayvan vahşeti yaşandı. 4 yavru köpekten 1'i başı kesik olarak bulunurken, 2'si ise toprağa gömülü bulundu. Diğer yavru ise aranıyor

Bir hayvan vahşeti haberi de İzmir Çeşme'den geldi. Alınan bilgiye göre Paşalimanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çarşamba günü çocuk parkının yakınındaki bir çöp konteynerinin yanında başı kesilmiş bir yavru köpek buldular. Gördükleri karşısında şoke olan mahalleli köpeğin besledikleri 4 yavru köpekten biri olduğunu fark etti. Araştırma yapan mahalleli 2 yavru köpeği de başlarına darbe almış ve ölü olarak gömülü buldu. Son yavru ise bulunamadı.

Olayla ilgili Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis kayıp yavru köpeği de aramaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan mahalleli Perihan Seven, "Son birkaç gündür yavru köpekleri göremez olmuştuk. Komşum, köpeklerden birini, kafası kesilmiş halde çöp konteynerinin yanında buldu. Manzara karşısında kanımız dondu. Bunun üzerine hemen diğer yavruları da aramaya koyulduk. Çevredeki bekçiler, 2 yavruyu cansız bulduklarını ve zehirlendikleri düşüncesiyle gömdüklerini söyledi. Yavruları gömüldükleri yerlerden çıkardık, onların da kafalarında darbe vardı, kopmuştu. Burada ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bunu yapan canilerin bulunmasını istiyoruz. Hayvana bunu yapabilen insana da yapar. Köpek yavrularına bunu yapanlara insan diyemiyorum. Çok sevgi ve şefkat dolu hayvanlardı, hala inanamıyorum. Olay hızlıca çözülsün, sorumlular cezalandırılsın ve bu tarz şeyler bir daha yaşanmasın istiyoruz" dedi.

Mahallede oturan AK Parti İzmir eski İl Başkanı Bülent Delican da karşılaştıkları manzaranın aile olarak kendilerini çok etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce evimize geldiğimizde çöp konteynerinin orada bizim de beslediğimiz sokak hayvanlarından birinin şişmiş şekilde yattığını gördük. Onu öyle görünce içimiz parçalandı. Bu caniliği yapan ve yapanların en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. O küçücük köpeklerden ne istediklerini benim aklım almıyor. Küçük kızım da köpeği o şekilde gördü. Hem o hem de biz çok etkilendik. Aslında bu bölge tertemiz insanların olduğu bir yer. Böyle bir olaya ilk kez rastladık ve oldukça şaşkınız. Sokak canlılarını da tüm mahalle sakinleri olarak beslerdik. Hemen her ev o yavru köpekler için dışarıya mama veya yiyecek koyardı. Çocuk parkına gelen çocuklarında sevgisi haline gelmişlerdi. Bunu insanlığa sığdıramıyoruz."