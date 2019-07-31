'Yolcu güvenliği' için 1 lira yöntemi

Ekonominin ayakta kalması için vatandaştan alınan vergi oranları her geçen gün artıyor, temel ihtiyaç maddelerine sürekli zam yapılıyor ama belli ki yetmiyor. Ulaştırma Bakanlğı, yeni bir gelir kapısı icat etti. Artık arabalı vapurlarda 'yolcu güvenliği' için kişi başı 1 lira ücret alınacak.

Ulaştırma Bakanlığı'nca yayımlanan yönetmelik uyarınca 1 Ağustos 2019'dan itibaren, arabalı vapurlardaki yolcu sayısının tam olarak tespit edilmesi ve can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması için araba içindeki yolculardan da ücret alınacak.

Arabalı vapurlarda taşınan yolcuların sayısının tam olarak tespit edilmesini, kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin ve kazanın olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlayan yönetmelik uyarınca arabalı vapurlarda yolculuk eden sürücü dışındaki yolculardan ücret alımına İzmir'de de başlanılıyor.

Gemi içerisindeki yolcu sayısını tam olarak tespit etmeyi hedefleyen uygulamaya geçiş için, İZDENİZ tarafından başlatılan ve yaklaşık bir yıldır süren alt yapı çalışmaları tamamlandı. 1 Ağustos 2019'dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzdeniz A.Ş.'ye ait feribotlarda sürücü dışındaki yolculardan 1 TL ücret alınacak.

Tazminat sorumluluğu

Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik ile Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik kapsamında, arabalı vapurlarda seyahat eden sürücü dışındaki yolculardan ücret alınacak ve yolcu sayısıyla ilgili veriler kayıt altına alınacak. Böylece yolcu sayısıyla ilgili istatistikler doğrultusunda can güvenliğiyle ilgili tedbirler alınabilecek.

Kayıtlı yolculuk sayesinde seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin İZDENİZ'in tazminat sorumluluğunu yerine getirmesi de mümkün olacak.

Mevcut durumda eldeki veriler yaya yolcu sayısı ve araç sayısı istatistikleriyle sınırlı olduğundan herhangi bir kaza durumunda denizde aranacak/kurtarılacak yolcu sayısını bilmek ve kurtarma faaliyetlerini doğru planlamak mümkün olmuyordu.

İzmir'de çok daha ucuz

İzdeniz A.Ş. Türkiye'nin en ucuza hizmet veren arabalı vapur hizmetini sunmaya devam ediyor. Türkiye'deki diğer arabalı vapur geçiş ücreti ortalama 1 mil başına 14 TL iken, İzdeniz'de arabalı vapur ücreti 1 mil başına normal saatlerde 3,93 TL, indirimli saatlerde (10.10 – 15.30 ve 21.40 – 23.00 saatleri arası) ise 2,83 TL.