Yoldan çıkan araç tramvay hattına uçtu

İzmir Konak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tramvay hattına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı

İzmir'deki kaza saat 02.00 civarında Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Vedat Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç, Balçova tarafından Konak yönüne ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, takla atarak tramvay hattına uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, 110 AKS ekipleri de araçta sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Vedat Ş., ve yolcu Doğukan K. sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Ambulansa alınan Vedat Ş. ve Doğukan K., ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araç ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.