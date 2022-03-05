Yolsuzlukla suçlanan İzmir Müze Müdürü görevden alındı!

İzmir Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeolojik kazılarda yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelen İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, 3 ay süreyle harcırahsız ve yolluksuz şekilde İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürlüğü'ne arkeolog olarak atandı. Keser'in yerine ise Cengiz Topal getirildi.

İzmir Müze Müdürlüğü'nde yolsuzluk iddiasının ardından müze müdürü olarak görev yapan Hünkar Keser'in, Kültür Varlıkları ve Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden görevine başlayış tarihinden itibaren 3 ay süreyle harcırahsız ve yolluksuz şekilde İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürlüğü'nde arkeolog olarak görevlendirildiği öğrenildi. Keser'den boşalan İzmir Müze Müdürlüğü görevine ise İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal atandı. Topal'ın, 7 Mart Pazartesi günü görevine başlayacağı öğrenildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Müze yönetimi, İzmir Müze Müdürlüğü'ne bakanlık tarafından kazı çalışmaları için gönderilen ödenek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 180 bin TL'yi usulsüzce kullandığı, müze yönetiminin 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'menfaat sağlama' ve 'kurumu zarara uğratma' suçlarını işlediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yönetim için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş ise geçen yıl İzmir Müze Müdürlüğü'nde evrak üzerinde inceleme başlatmıştı.

'ÇELİK AĞ YERİNE BALIKÇI AĞI KULLANILDI'

DHA'nın gündeme getirdiği iddialara göre, Foça ilçesindeki Athena Tapınağı kazı alanındaki ahşap koruma çitinin maliyet keşif bedeli, İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 5 bin lira olarak belirlenirken, müze yönetiminin aynı işi Ankaralı firmaya 89 bin 998 liraya yaptırdığı öne sürülmüştü. Aynı kazı alanında toprak kesitin çelik ağla kaplanması işi için İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü'nün maliyet keşif bedelini 5 bin lira olarak belirlediği ancak müze yönetiminin Ankaralı firmaya 68 bin liraya yaptırdığı belirtildi. Faturaya çelik ağ yazılmasına rağmen balıkçı ağı kullanıldığı da iddialar arasında yer almıştı.

MÜFETTİŞ, RAPORUNU TESLİM ETTİ

Foça kazı evindeki mimari taşları çevirmek için tel çit uygulama işinde ise İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, maliyet keşif bedelini 10 bin lira olarak belirlerken, aynı iş, iddiaya göre Ankaralı firmaya 80 bin lira olarak faturalandırıldı.

Öte yandan Foça kazılarında kullanılmak üzere toplam 86 bin 964 liralık temizlik malzemesi satın alındığı belirtildi. Arkeolojik kazıda bu kadar çok temizlik malzemesi almanın gereği olmadığı, kazılarda önceki yıllarda bu rakamın 10 bin lirayı geçmediği ileri sürüldü. Foça'da yapılmadığı söylenen bilimsel arkeolojik kazı için de bakanlık ödeneğinden 34 bin 762 lira tutarında plastik kasa alındığı ancak bu kasaların da Foça kazı alanına getirilmediği iddia edildi.

Bakanlık müfettişi, 2021 yılının Temmuz ayında raporunu tamamlayarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teslim etmişti.