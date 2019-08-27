Yolu olmayan hastane ile sağlık turizmi olmaz

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Binali Yıldırım'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devam etmekte olan şehir hastanesi inşaatını ziyaret etmelerini değerlendirdi ve 'Özellikle sağlık turizminde de İzmir bundan sonra bir şehir hastanesiyle daha ciddi pay alır noktaya gelecek" sözüne tepki gösterdi.

Türkiye'ye saç ekimi için günde 2 bin turistin geldiğini hatırlatan Serter, "Sağlık turizmi için şehir hastanesi yapılmaz, spesifik alanlara yönelik butik hastaneler, sağlık tesisleri yapılır. Şehir hastanesi, adı üzerinde şehre, sizin insanlarınıza hizmet verir, onun da yolunu yapmamışsınız" dedi.

Ulaşım sorunu

Serter, sağlık turizmi denen kavramın hastanın evinden ya da kaldığı yerden tekrar aynı yere dönene kadarki tüm süreçleri kapsadığını da hatırlatan Serter, "Hadi bu şehir hastanesini de sağlık turizminin bir parçası yapacaksınız ama ulaşım yok, ulaşım sağlama noktasında bir çalışma yok, hangi sağlık turizminden söz ediyoruz?" dedi.

Sektörü destekliyoruz

İzmir Milletvekili Serter, aylardır üzerinde durduğu ve 2018'in ilk 6 ayında 178 bin turistin sadece Türkiye'ye gelme gerekçesi olan sağlık turizminin gelişmesi noktasında atılacak her adımın yanında olacağını söyledi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.

Serter önergede, "Türkiye'nin 400 termal kaynağının 59'una sahip İzmir'in bu termal kaynakları sağlık turizmi açısından bugüne kadar ne kadar etkin kullandırabildiniz?

Kamu, özel ve devlet hastanesi olmak üzere toplam 56 hastaneye sahip İzmir'de, bu hastanelerin sağlık turizmine faydaları konusunda bir araştırma yapıldı mı?

Sağlık turizminin belki de en önemli alt başlıklarından olan yaşlı bakımı için iktidarınız İzmir'de neler yapmaktadır?

Geriatri tedavilerinin en çok kullanılabileceği şehirlerden olan İzmir'de devlet yaşlı bakımına ne kadar önem veriyor?

İzmir'de kaç aktif yaşlı bakım merkezi bulunmaktadır?" diye sordu.