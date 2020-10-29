Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Atatürk

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir video mesaj yayınladı.

Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Atatürk
29 Ekim 2020 Perşembe 10:39

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" sözleri ile başlayan videoda Konak Belediyesi bürokratları ve belediyenin farklı birimlerinde çalışan personel de Cumhuriyet temalı mesajları ile yer aldı. Fondaki İzmir Marşı'nın dikkat çektiği video ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yılını "Yolumuz Cumhuriyet, Pusulamız Atatürk" sözleriyle kutlayan Batur, mesajında şu sözlere yer verdi:

Biz her sabah, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti, bir adım daha ilerletmek, Ata'mızın gösterdiği hedefe bir adım daha yaklaşmak için işe başlıyoruz.  

Dünümüz, bugünümüz, güzel yarınlarımız için

Yolumuz Cumhuriyet,

Pusulamız Atatürk.

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk,

Yaşasın Demokrasi,

Yaşasın Cumhuriyet.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.


 

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