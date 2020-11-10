Yolundan başka yolumuz yoktur

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, mesajında şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında sarsılmaz bir bağlılıkla, saygıyla ve özlemle anıyoruz.. Varlığımıza kast eden ve bizi Anadolu’da birkaç vilayete hapsetmek isteyen güçlere karşı ‘bağımsızlık savaşı’, geri kalmışlığa ve cehalete karşı ‘uygarlık savaşı’ veren Atatürk, eşsiz Türk Devrimi ile uygarlığın imzasını hiçbir zaman silinmeyecek şekilde bağımsız vatan topraklarına atmıştır. Bugün özgürlük, ulusal egemenlik, kadın hakları, çağdaş hukuk, ulus devlet kısacası uygarlık ve ulusal bilinç adına bu topraklarda ne varsa hepsi Atamızın eseridir. Çok büyük bir asker, çok büyük bir devlet adamı ve hepsinden önemlisi çok büyük bir vatansever olan Atatürk, ‘Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir’ sözüyle de tarihe hem savaşın hem de barışın kahramanı bir dünya lideri olarak geçmiştir. Savaş meydanlarında yendiği ülkelerin liderleri dahi Atatürk’ün eşsiz dehasını ve barışsever kimliğini sürekli vurgulamıştır.

Anlamak yeter

Cephelerde geçen yılların ardından temeli sadece millet egemenliğine dayalı modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak mazlum ulusların umudu olan Mustafa Kemal, bizlere akıl ve bilimin ışığında yürümeyi miras bırakmıştır. En umutsuz anımızda dahi Atamızın, fikirlerini ve duygularını hissetmek ve anlamak yeterli olacaktır. Mustafa Kemal’in devrimlerine sahip çıkmak ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak dışında yolumuz yoktur. Bugün karşı karşıya olduğumuz tüm sorunların çözümü de Mustafa Kemal’in ölümsüz fikirleri ve cesareti ile açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürümekten geçmektedir. Bu vesileyle 57 yıllık ömrünü milletimizin özgürlük ve bağımsızlığına adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah ve dava arkadaşlarını ve bugüne kadar vatanımız için canlarını esirgemeden feda eden tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum”



