Yorgancılar, seçimlere saatler kala meclis üyelerine seslendi: Başaramayacağımız hiçbir şey yok

Seçimlere saatler kala meclis üyeleriyle bir araya gelen üç dönemdir EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan ve 2022-2026 dönemi için de yeniden aday olan Ender Yorgancılar, birliktelik vurgusu yaptı. Yorgancılar, “Biz mantığıyla ülkemizde başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleşen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2022-2026 dönemi komite ve meclis üyeleri seçiminde İzmir sanayisine 4 yıl boyunca yön verecek 53 meslek komitesinden 271 meslek komitesi üyesi ve 109 meclis üyesi belirlenmişti. Seçimlerde EBSO meclisinde 33 isim değişirken yönetim kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ender Yorgancılar ve Mustafa Karabağlı da komitelerinden yeniden seçilerek EBSO meclis üyesi olmaya hak kazanmıştı. Üç dönemdir EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan ve 2022-2026 döneminde de yeniden aday olan Ender Yorgancılar, 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek seçimlere saatler kala EBSO meclis üyeleriyle bir araya geldi. EBSO 2022-2026 dönemi, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri’nin belirleneceği seçimler öncesi Yorgancılar, İzmir’de bir otelde düzenlen kokteylde seçimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



“EBSO için çalışmaya devam edeceğiz”

EBSO’yu gelecek 4 yılda yönetecek yeni yönetimi belirleyecek meclis üyelerine seslenen Yorgancılar, “Burası bir bayrak yarışı. Bu bayrak yarışında herkes daha iyisini yapmak istiyor, herkes bir tuğla daha üzerine koymak istiyor. Ve odamızın çıtısını daha yukarıya çıkarabilmek için hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu ülke bizim. Biz burada çalışacağız. Burada büyüdük ve burada kazanacağız. Ve bizden sonraki nesillere, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu Cumhuriyeti aldığımız gibi emanet etmek hepimizin boynunun borcudur. Biz mantığıyla olduğumuz müddetçe bizim ülkemizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok güzel bir söz vardır: ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır’ diye. Birlikteliğin olduğu yerde rahmet, bereket olur. Birlikteliğin olduğu yerde ortak akıl olur, tartışma ortamı olur. Doğruyu bulmak daha kolay olur. Bugüne kadar geldiğimiz bu noktada hep tartışarak o bereketi, o rahmeti hiçbir zaman için azap çekmeden başarıya ulaştırmak için odamız, şehrimiz, ülkemiz için bugüne kadar çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Nereden başlayacağımızı biliyoruz”

Seçimlerde kazanın EBSO olacağını vurgulayan Yorgancılar, “Biz kanun koyucu değiliz ama biz kanunlarda olması gerekenleri doğru platformlarda anlatıp, takip edip sonuçlandırmakla görevli sivil toplum kuruluşlarıyız. Yarın seçimlerimiz var. Tabii uygun görür, destek olduğunuz takdirde bir dönem daha görevde olacağım. Tekrar bir araya geldiğimiz takdirde ertesi gün nereden başlayacağımızı biliyorum. Bina konusunun nasıl çözülmesi gerektiği ile ilgili düşüncelerimiz var, yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlıklarımız var. Bunları sizlerin önüne getirip onayını aldıktan sonra, bunları sonuçlandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.