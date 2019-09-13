Yücel'den Aliağa'da işçilere destek

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 31 Mart seçimleri sonrasında Aliağa belediyesindeki işlerinden çıkarılan ve işlerine dönmek için direniş başlatan işçileri ziyaret etti, 'Ekonomik krizi bahane etmeyin' dedi.

Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından beri Aliağa belediyesi işçilerinin yanında olduklarını ve çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade ederken, haksız işten çıkarmalara karşı işçilerin verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Çözüm arıyoruz

Direnişin yapıldığı Aliağa Demokrasi Meydanı'nda işçileri dinleyen CHP İzmir İl Başkanı Yücel, daha sonra şunları ifade etti: Aliağa belediyesince hiç bir haklı gerekçe olmadan 250 işçi işten çıkarıldı. Seçimlerden hemen sonra bu kadar yüksek sayıda işçi ve emekçinin hiç bir haklı sebep olmadan işten çıkarılması belediye yönetiminin iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Bugün CHP İzmir il başkanlığı olarak, il başkan yardımcılarımızla önce ilçe başkanlığımızı ziyaret ettik. İlçe başkanımız ve yönetimimizden gerekli bilgileri aldıktan sonra da Aliağa Demokrasi meydanında işçi kıyımına karşı direnen işçi ve emekçi kardeşlerimizle bir aradayız. Daha önce Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal ve İzmir Milletvekillerimiz işçi kardeşlerimizi ziyaret edip direnişe destek vermişlerdi. İşten çıkarılan işçilerin bir kısmının hukuki süreç başlattığını biliyoruz ancak hukuk ve yargı yolu ne yazık ki çok ağır işliyor. En az 1 sene bazen 1,5 - 2 sene sürüyor. Bu süre zarfında mağduriyet yaşayan ve zor durumda olan işçi ve emekçi kardeşlerimize çözüm üretmeye çalışıyoruz. Aliağa belediye meclisi CHP grubu, ilçe başkanımızın başkanlığında belediyenin bu tarz tasarruflarına karşı gerekli tavrı ve tepkiyi koyarak, belediye kaynaklarının ve bütçenin doğru kullanılıp kullanılmadığını denetlemeye devam edecekler. Biz de ilçe örgütümüze ve meclis üyelerimize gerekli desteği vereceğiz."

Sendika istemiyorlar

Aliağa'da yaşanan işçi çıkarmalarında haksızlığa uğrayan işçilerin, seçimin hemen öncesi işe alınması gibi bir durumdan kaynaklanmadığını ifade eden Yücel "Aliağa'da işçi kıyımında çok haksız bir durum söz konusu. Bu işçi kardeşlerimiz seçim arifesinde, gelecek başkanı zor durumda bırakmak veya yakını yandaşı işe yerleştirmek için haksızca işe alınmış kişiler değil. Zaten burada bir başkan değişikliği de söz konusu değil. Burada tamamen hakkıyla bu işe girmiş, zaten uzun süredir çalışan, emek harcayan işçiler mağdur durumda. Anlaşılan o ki sendikasız, örgütsüz bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun içinde ekonomik kriz bahane olarak kullanılıyor. Cumhur ittifakı mensupları her gün 'Türkiye'de kriz yok, bunu söyleyenler yalan söylüyor' diye demeçler veriyor ama belediye kriz var diye işçi çıkarıyor. Hani kriz yoktu. Bu samimiyetsizliktir, haksızlıktır, vicdansızlıktır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e Aliağa'daki temaslarında CHP Aliağa İlçe Başkanı Gülsen Cirit İl Başkan Yardımcıları Çetin Özdemir, Adnan Alabay ve Özlem Kart'ta eşlik etti.