Yücel kan verdi, çağrı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı başlattığı kan bağışı kampanyasıyla İzmirlileri kan vermeye çağırdı. Başlatılan kampanya çerçevesinde CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İlçe örgüt başkanları, il yöneticileri, gençlik ve kadın kolları üyeleri kan verdi.

Yaşanan pandemi sonrasında Kızılay’ın kan stoklarında sıkıntı yaşanmaması için harekete geçen CHP İzmir il başkanlığı kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyada ilk bağışları, Kızılay’ın Konak Meydanı’nda bulunan kan bağışı noktasında CHP il başkanı Deniz Yücel ve il yönetim kurulu üyeleri yaparken, Yücel tüm İzmirlileri kampanyaya destek vermeye ve kan bağışlamaya davet etti.

Kan bağışının hem insanlık hem de vatandaşlık görevi olduğuna inandığını ifade eden CHP il başkanı Deniz Yücel, kampanya ile ilgili şunları söyledi; Maalesef tarihte ender görülen ve küresel boyutta etkili olan bir salgınla karşı karşıyayız. Pandemi dönemi her alanda bizleri normalimizin dışına çıkmaya zorladığı gibi, hayati önem taşıyan kan bağışları da normalin altına düşmüş durumda. Bu durum aslında hepimiz için riskli. Çünkü hepimizin bağışlanan kanlara ihtiyacı olacağı günler gelebilir. İnşallah kimse böyle durumlarla karşılaşmaz ama hayatın gerçeklerini de görmezden gelemeyiz. O gün geldiğinde, bizim veya sevdiklerimizin hayatı bağışlanan kanlara bağlı olabilir. Aslında hepimizin bu sorumlulukla, toplumsal bilinci ve dayanışmayı arttırmamız gerekli. İşte bunun en güzel ve kolay yolu da kan bağışlamak. CHP İzmir il başkanlığı olarak Kızılay’ın ve ülkemizin kan stoklarında sıkıntı yaşanmaması, ihtiyaç halinde vatandaşlarımızın kan ihtiyaçlarının karşılanması için bir kan bağışı kampanyası başlattık. Bu bağlamda bugün il yönetim kurulumuz ile birlikte kan bağışlarımızı yaptık. Kızılay, İzmir’de oldukça hijyenik ve güven veren bir ortamda kan bağışlarını kabul ediyor. Tüm İzmirli vatandaşlarımızı kan bağışlamaya, bu insanlık görevini yerine getirmeye çağırıyorum.





Kan bağışına davet ediyorum

CHP örgütü olarak kan bağışını aralıksız sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren Yücel “ CHP İzmir örgütü olarak bu kampanya çerçevesinde üyelerimizle kan vermeye devam edeceğiz. Kan bağışı kampanyamıza İzmirli hemşerilerimizin de destek vereceğine inanıyorum. Üstelik kan bağışı bağışçının da sağlığını koruyan, daha sağlıklı olmasını sağlayan bir uygulama. İzmir olarak farkımızı bir kez daha göstereceğimizi umuyor ve İzmirlileri bir kez daha kan bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

Kan bağışlarının yapılmasın ardından, İzmir Kan Bağışı Merkezi sorumlusu Doktor Nurettin Sönmez tarafından, CHP İl başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir il örgütü adına hazırlanmış iki ayrı teşekkür belgesi Yücel’e verildi. Kan bağışı kampanyasının farklı ilçelerin katılımlarıyla devam edeceği açıklanırken, kampanyanın ilk etabına CHP’nin Karabağlar ilçe başkanı Mehmet Türkbay, Buca ilçe başkanı Hacer Taş Gültepe, Konak ilçe başkanı Çağrı Gruşçu, Kemalpaşa ilçe başkanı Ahmet Cemil Balyeli, Narlıdere ilçe başkanı Mesut Durgun ve Güzelbahçe ilçe başkanı Çağlayan Bilgen katıldı.