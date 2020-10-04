Yukarıköy’de dönüşüm

Narlıdere Belediyesi, ilçenin tarihi zenginliği olan Yukarıköy’deki 80 yapının dış cephe restorasyonu için çalışmalara başladı

İzmir Valiliği’nin desteği ile gerçekleşecek olan proje kapsamında, yapıların korunmasına yönelik yenileme ve sağıklaştırma çalışmaları yapılacak. Başkan Ali Engin “Narlıdere’nin tarihi güzelliğini gelecek kuşaklara taşımak için bu koruma projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

İzmir Valiliği ve Narlıdere Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Yukarıköy Dış Cephe Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi için çalışmalar başladı. İlçenin tarihi güzelliğini gelecek nesillere aktarmak üzere hazırlanan proje kapsamında, Yukarıköy’deki 80 yapının dış cephe yenileme ve onarım çalışmaları -aslına uygun olarak- yapılacak. Pencere ve kapı dekorasyonları ile boyama işleri elden geçirilecek. Projeyi tanıtmak için Yukarıköy Meydanı’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlı Mahalle Muhtarı İbrahim Türksever, yapım işini üstlenen firma yetkilileri ve Yukarıköy sakinleri katıldı. Proje detayları ile ilgili yöre halkına brifing verildi. Öneri ve görüşleri alındı.

Geleceğe aktaracağız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ”Uzun süreden beri, hep burayı nasıl koruyabiliriz, güzelleştirebiliriz ve gelecek nesillere aktarabiliriz diye düşünüyorduk. Valiliğimizle yaptığımız protokol gereği projenin bütçesinin yüzde 60’ını İzmir Valiliğimiz, yüzde 40’ını ise belediyemiz karşılayacak. Önümüzdeki günlerde -yapıların aslına uygun olarak- çalışmalarımız başlayacak. Amacımız bu kültürel varlığın gelecek nesillere aktarılması ve Narlıdere’de yaşamaya devam etmesidir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgilendirme ofisi

Projenin yapımını üstlenen firmanın yetkilisi Mahir Kaplan “Narlıdere’deki bu güzel dokuyu gelecek kuşaklara taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Aslına uygun olarak gerçekleştireceğimiz sağlıklaştırma çalışmaları ile ilçeye modern bir turizm merkezi kazandıracağımızı düşünüyoruz. Açacağımız bilgilendirme ofisinde her soruya cevap vereceğiz” dedi. Narlı Mahalle Muhtarı İbrahim Türksever “Projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.