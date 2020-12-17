Yukarıköy’de  restorasyon 

Narlıdere Belediyesi, ilçenin tarihi zenginliği olan Yukarıköy'deki 80 yapının dış cephe restorasyonu için çalışmalara başladı.

İzmir Valiliği'nin desteği ile gerçekleşecek olan proje kapsamında, yapıların korunmasına yönelik yenileme ve sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak. Narlıdere Belediye Başkan Ali Engin, "Narlıdere'nin tarihi güzelliğini gelecek kuşaklara taşımak için bu koruma projesini hayata geçiriyoruz" dedi. İzmir Valiliği ve Narlıdere Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Yukarıköy Dış Cephe Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi için çalışmalar başladı. İskeleler kuruldu, ilk adımlar atıldı. İlçenin tarihi güzelliğini gelecek nesillere aktarmak üzere hazırlanan proje kapsamında, Yukarıköy’deki 80 yapının dış cephe yenileme ve onarım çalışmaları -aslına uygun olarak- yapılacak. Pencere ve kapı dekorasyonları ile boyama işleri elden geçirilecek. Yukarıköy Meydanı da yenilenecek. Projenin tamamlanmasının ardından tarihi Yukarıköy, Narlıdere’nin ve İzmir’in yeni çekim merkezi olacak.

Gelecek nesillere aktaracağız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Uzun süreden beri, Yukarıköy’ü nasıl koruyabiliriz, güzelleştirebiliriz ve gelecek nesillere aktarabiliriz diye planlıyorduk. Valiliğimizle yaptığımız protokol gereği projenin bütçesinin yüzde 60’ını İzmir Valiliğimiz, yüzde 40’ını ise belediyemiz karşılayacak. Yapıların aslına uygun olarak çalışmalarımız başladı. Vatandaşlarımız da memnun, bizler de mutlu ve umutluyuz. Amacımız bu kültürel varlığın gelecek nesillere aktarılması ve Narlıdere’de yaşamaya devam etmesidir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.