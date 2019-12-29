Yukatel Denizlispor'un ilk yarı karnesi

Yeşil-siyahlı ekip sezonun ilk yarısını 22 puanla tamamladı. Ege temsilcisi, 9 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'deki 20. sezonunda ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. dönemini geçirdi. Deplasmanda 9 maçta 15 puan toplayan Denizlispor, evindeki 8 karşılaşmada ise 7 puanda kaldı

Yukatel Denizlispor'un ilk yarı karnesi
29 Aralık 2019 Pazar 21:24

Süper Lig'de 9 yıl aradan sonra tekrar mücadele eden Yukatel Denizlispor, 2019-2020'nin ilk 17 haftalık periyodunda topladığı 22 puanla, ligdeki 20. senesinde ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu yaşadı. Lige teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan Denizlispor, 7. haftadaki 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımın başına Mehmet Özdilek'i getirdi. İlk 7 haftada 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 10 müsabakada ise 14 puan elde etti. Ligde 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 22 puan toplayan Ege temsilcisi, 19 gol atıp kalesinde 23 gol gördü. Yukatel Denizlispor, iç sahadaki 8 maçta sadece 7 puan elde etmesine rağmen deplasmandaki 9 karşılaşmada 15 puana ulaştı. Ligin son 6 maçında fileleri havalandırmayı başaran yeşil-siyahlılar, aynı periyotta sadece 1 yenilgi aldı. 

En başarılı 5. sezon

Denizlispor, bu sezon 20. kez yer aldığı Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyotta yüzde 35,3'lük galibiyet oranıyla ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu geçirdi. 2003-2004 ve 2004-2005'te yüzde 52,9, 1999-2000 ve 2007-2008'de yüzde 41,1 galibiyet oranları yakalayan Denizli temsilcisi, 2009-2010'da ise 17 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgiyle en kötü performansını sergilemişti.

İlk yarı performansları

Denizlispor'un Süper Lig'de şimdiye kadar gösterdiği ilk yarı performansları şöyle:

Sezon    O    G    B    M    A    Y    P    Galibiyet Yüzdesi
2003-2004    17    9    3    5    31    20    30    52,9
2004-2005    17    9    3    5    23    18    30    52,9
1999-2000    17    7    6    4    29    25    27    41,1
2007-2008    17    7    3    7    22    21    24    41,1
2019-2020    17    6    4    7    19    23    22    35,2
1987-1988    19    6    5    8    20    25    23    31,5
1983-1984    17    5    8    4    20    22    23    29,4
2000-2001    17    5    6    6    21    28    21    29,4
2002-2003    17    5    6    6    19    20    21    29,4
1994-1995    17    5    4    8    24    27    19    29,4
1986-1987    18    5    7    6    18    15    22    27,7
1985-1986    18    5    5    8    16    19    18    27,7
2006-2007    17    4    7    6    13    15    19    23,5
2001-2002    17    4    6    7    30    25    18    23,5
2008-2009    17    4    3    10    22    32    15    23,5
1995-1996    17    3    7    7    17    27    16    17,6
2005-2006    17    3    4    10    12    25    13    17,6
1984-1985    17    3    3    11    18    34    12    17,6
1996-1997    17    3    2    12    18    34    11    17,6
2009-2010    17    1    4    12    11    28    7    5,8

Not: Tablodaki puanlama o sezon geçerli olan puan sistemine göre yapılmıştır.


Kaynak: AA
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