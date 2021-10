Yüksek elektrik faturalarına böyle tepki gösterdiler

CHP Konak İlçe Başkanlığı, Kemeraltı Çarşısı girişinde bir açıklama yaparak yüksek elektrik faturalarını eleştirdi

CHP Konak İlçe Başkanlığı “Hükümetin Enerji Politikaları” konulu basın açıklaması gerçekleştirdi. Kemeraltı Çarşısı girişinde yapılan açıklamaya CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP’li meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Elinde temsili olarak tam boy elektrik faturasını basına ve kamuoyuna açıklayan CHP Konak İlçe Başkanı Gruşçu, açıklamanın akabinde vatandaşlara broşür dağıttı.

Açıklamada 20 yıldır ülkede nefes alan tüm canlılara adeta acımasızca zulmeden AK Parti hükümetinin başarısız olduğu konuların başında, maalesef ki enerji ve altyapı sorunlarının geldiğine dikkat çeken Gruşçu, “Enerji ve altyapı politikalarının yarattığı sonucu, gelişmiş Avrupa ve dünya ülkeleri ile kıyasladığımızda aradaki uçurum vatanını, bayrağını, milletini seven her bir yurttaş için can yakıcı bir boyuta ulaşmıştır. Özelleştirilen elektrik dağıtım firmalarının gerçekleştirilen zamlara karşı sergilediği açgözlü tutumu ve adeta bir tek adam klasiği haline gelen sömürü sistemi, bu zor pandemi günlerinde vatandaşın belini doğrultmasına her geçen gün daha da engel olmaktadır. Şahsım hükümetinin ucuz ve kaliteli hizmet söylemleriyle özelleştirdiği elektrik dağıtımları, bugün geldiğimiz noktada söylenenin aksine herhangi bir indirim uygulaması yerine, arka arkaya gelen zamlara yol açtı. Ucuzlayacağı ve kalitesinin artacağı söylenen elektrik hizmeti bu yanlış politikalar sayesinde yalnızca 3 yılda, tam 2 katı fiyatına yükseldi” dedi.

YANDAŞIN CEBİNİ DOLDURDUNUZ



Ocak ayından beri elektriğe gelen yüzde 20 zamma karşılık hangi memura, hangi emekliye, hangi alın teri döken işçiye son 9 ayda yüzde 20 oranında zam yapıldı? diye soran Gruşçu açıklamasını şöyle sürdürdü: “Buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e seslenmek istiyorum. Artık şirketlerin değil, vatandaşın refahı için kararlar alın. Yandaşların cebini doldurdunuz, vatandaşın cebini ise yaktınız. Eğer yapamıyorsanız, eğer başaramıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi’nin liyakat sahibi kadroları vatana ve vatandaşa hizmet etmeye hazırdır. Enerjide yaşanan problemler ve vatandaşa kesilen faturalar yetmiyormuş gibi bir de altyapı projeleri ile batmakta olan yurttaşın ayağına bir taş daha bağlamayı İhmal etmiyor bu şahsım hükümeti. Biliyor musunuz? Kovid-19 pandemisi dolayısıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan 17 günlük tam kapanma sürecinde, yap-işlet-devret modeli ile inşa ettikleri tüm köprü ve otoyolların araç geçiş garantilerini kullanılmıyor olmalarına rağmen devam ettirdiler.”

O SANDIK MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK



İktidara geldiklerinde kendilerine düşen sorumlulukların olduğunu belirten Gruşçu açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Her birimiz sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Sorumlulukla ve o bilinçle hareket etmek zorundayız. Ağzımızdan yorulduk lafı kesinlikle çıkmayacak. Yorulduk lafı çıktığı andan itibaren bu işi bırakıyoruz demektir. Biz yorulmayacağız. Çünkü hak arayanlar yorulmazlar, adalet arayanlar yorulmazlar, halkın yanında olanlar yorulmazlar, halkla birlikte omuz omuza mücadele edenler yorulmazlar. Şu an ülkeyi yönettiğini iddia edenler ne kadar korkarlarsa korksunlar, ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar o sandık bu milletin önüne gelecek. İşte o zaman bu kadim toprakların güzel insanları, demokrasi için, özgürlük için, insanca yaşamak için doğru olanı yapacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz, milletimizle birlikte el ele, kol kola halkın iktidarını kuracak, vatanımız için yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz.”

BU ZAMLARI DURDURACAĞIZ



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de elektrik zamlarına ilişkin şunları dile getirdi: “Buradan sesleniyorum. Sizin tuzunuz kuru. Saraydan her şey çok güzel görünüyor. Yandaşlarınıza iki maaş üç maaş veriyorsunuz. Kızılay’ın başkanı bile aldığı maaşın yanı sıra altı ayrı şirketten dünyanın parasını alıyor. Her ay 70 bine yakın para alıyor. Yazık değil mi? 12 saat çalışan polis memuru evine ekmek götürmek için haksız ve hukuksuz yere ezilmesine rağmen işçiler, köylüler, emekçiler bu ülkede açlık sınırının altında yaşarken yardım kuruluşunun başındaki adam 6 ayrı şirketten maaş alamaz. Almamalı, hakkı da değil. Haram zıkkım olsun. Biz bütün ülkenin mutluluğu için varız. CHP olarak ülkemizin mutluluğu ve kardeşliği için varız ve var olacağız. İlk seçimde inşallah Allah’ın izniyle iktidar olacağız ve bu zulümleri, bu zamları durduracağız. Hak, hukuk ve adalet yolunda Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacağız.”