Yunan motosiklet tutkunları Foça'da mola verdi

Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü ve Midilli Motosiklet Kulübü’nün motosiklet tutkunları, Foça’da mola verdi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü Başkanı Nuri Kesim, körfez kulübü motosikletçileri ve Midilli Motosiklet Kulübü üyeleri ile başkanlık makamında görüştü.

Midilli ve Edremit Körfezinden gelen motosiklet tutkunlarını Foça’da görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, misafirleri ile bir süre sohbet etti.

Özgürlük tutkunu tüm Motosikletçileri Foça’yı görmeye davet eden Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Yunanistan Midilli ve Edremit Körfezinden gelen dostlarımızla birlikte Foça’da Uluslararası Motosiklet Festivali yapmak isteğindeyiz. Motosiklet Festivalinin keyif ve eğlencesi birlikte yaşayacağız’’dedi.

Edremit Körfezi turu yaptıktan sonra Foça’ya ulaşan Motosiklet tutkunları, ilçenin doğal ve tarihi zenginlikleri ile yöresel mutfak lezzetlerini keşfettikten sonra, Selçuk-Efes’e ulaşmak üzere yola çıktılar.