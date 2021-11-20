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Yunanistan tarafından itilen 68 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı

Yunanistan tarafından itilen 68 göçmen kurtarıldı
20 Kasım 2021 Cumartesi 09:26

Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Can salındaki 14 göçmeni salını bulan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri mobil radar ile Dikili açıklarında bir grup göçmen olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucu, lastik bot içerisinde bulunan 28 göçmen kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan devriye görevini sürdüren ekipler, Dikili açıklarında başka bir grup kaçak göçmen olduğunu saptadı. Bölgeye gelen ekipler, lastik botun motorunun denize düşmesi sonucu sürüklenen 26 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 68 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #göçmen #göçmen kurtarma
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