Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen İzmir'in Urla ilçesi açıklarında kurtarıldı.

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
31 Mart 2023 Cuma 21:37

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler; #düzensiz göçmen #lastik bot #izmir #urla #göçmen #Sahil Güvenlik Komutanlığı #yunanistan
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