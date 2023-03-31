Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen İzmir'in Urla ilçesi açıklarında kurtarıldı.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.