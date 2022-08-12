Yurt fiyatları ikiye katlandı! Parası olan okuyacak!

Özel yurt fiyatlarını geçen seneye göre ikiye katladı. Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Çeliker Gökçin, özel yurt fiyatlarının Buca’da 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişirken Bornova’da ise 80 bin TL’ye kadar çıktığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) tercih sürelerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, üniversite eğitimleri boyunca nerede kalacaklarına yönelik plan yapmaya başladı. Üniversite adayları da veliler de düşünceli çünkü yurt fiyatları geçen yıla göre ortalama iki kat artmış durumda.

Okumak isteyen bu parayı ayıracak

Özel yurt fiyatlarının ikiye katladığını ifade eden Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Çeliker Gökçin, “Özel yurt fiyatları Buca’da 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişirken Bornova’da ise 80 bin TL’ye kadar fiyatlar çıkıyor. Geçen yıldan bu yana her şey ikiye katladı. Asgari ücret 2 bin 800 TL’den neredeyse 6 bin TL’ye geldi. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Okumak isteyen bu parayı ayıracak. Bu rakamlar çok büyük değil. Gıda fiyatlarındaki artışı hepimiz görüyoruz. Yine elektrik, su ve doğalgaz aynı şekilde. Geçen yıl 2 TL olan bir ekmeğin fiyatı bile 5 TL’ye dayandı. Otomatik olarak yurt fiyatları da ikiye katlanacak tabii ki. Yurtların maliyetlerinin paraları da gökten zembille inmiyor ki. Bir hesaplama yaptığımızda geçen yıla göre değişen sadece rakamlar” ifadelerini kullandı.

“Kimse fiyatlara itiraz edemez”

Geçen yıl 25 bin TL olan özel yurt fiyatının bu yıl 50 bin TL olduğunu belirten Gökçin, “Her şey ikiye katlandığı için kiralar da yurt fiyatları da ikiye katladı. Nasıl maaşlar arttıysa doğal olarak diğer şeylerde arttı. Burada yaygara koparacak bir şey yok. Kimse bu fiyatlara itiraz edemez çünkü maliyetler belli. Fiyatlar bu enflasyonist ortamda normal. Bu durumun yurt tercihlerinde negatif bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Geçen seneye göre bir fark yok sadece rakamlar büyüdü. Maaşlar geçen seneki seviyede kalsa yurt fiyatları bu boyuta gelseydi o zaman sıkıntı olurdu” dedi.