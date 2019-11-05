Yurt inşaatında zemin çöktü, kamyon devrildi: 1 yaralı

Bornova'da, Ege Üniversitesi Kampüsü'ndeki yurt inşaatında zeminde çökme meydana gelmesi üzerine devrilen kamyonun sürücüsü Erkan Bozkurt, yaralandı.

Yurt inşaatında zemin çöktü, kamyon devrildi: 1 yaralı
05 Kasım 2019 Salı 10:36

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Ege Üniversitesi Kampüsü içinde inşaatı devam eden İzmir Merkez Öğrenci Yurdu şantiyesinde meydana geldi. Erkan Bozkurt yönetimindeki 06 GA 6709 plakalı kamyonla şantiyede kum taşırken, henüz bilinmeyen nedenle zemin çöktü. Çökmeyle kamyon devrilirken, Bozkurt yaralandı. Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol omzundan yaralanan Erkan Bozkurt, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnşaattaki çökme ile ilgili soruşturma başlatıldı.


 


 


Kaynak: AA
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