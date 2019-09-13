Yurttaşımızın başımızın üstünde yeri var

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit uzaklıkta bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, “Açık ve net söylüyorum. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, yurttaşlarımızın tamamının başımızın üstünde yeri var” dedi.

Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman Mahallesi’nde bulunan Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi Cemevi’nde aşure etkinliği düzenledi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Sandal, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, “Aşure Günü’nün dostluğa, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum” dedi. Herkese eşit baktıklarını kaydeden Başkan Sandal, “Hiç kimse hiçbir şekilde inandığımız yoldan, o ahlaktan, o vicdandan, o yoldan bizi alıkoyabilme gücüne sahip değil. Harama bulaşmadan, vatandaşın bize ödediği vergiyi sağa sola israf etmeden, çocuklarımızın eğitimine, vatandaşımızın derdini çözmeye aktarırsak inancımızı yerine getirmiş sayılırız. Bizim öncelikli görevlerimizden biri bu. Herkese eşit bakmak. Kimseyi ötekileştirmemek. Kimseyi yok saymamak. İnsanların siyasal görüşlerinden kaynaklı olarak kimseyi başka bir kutuba atmamak. Buradan açık ve net söylüyorum. Hangi siyasi partiye oy verirse versin yurttaşlarımızın tamamının başımızın üstünde yeri var. Biz bu bakış açısıyla insana insan gibi davranmazsak, bu bakış açısıyla hareket etmezsek, toplumsal barışı sağlama gücümüz elimizden alınmış olur” diye konuştu.

Başkasını ötelemek insana yakışmaz

Yaşanan dini ve etnik çatışmaların topluma zarar verdiğini vurgulayan Başkan Sandal, “Bizim üzerimize düşen, bunu bitirebilmek. Bunun çabasını gösterebilmek. Kim bu meselelere çok takılırsa, etnik kimliği üzerinden birini ötekileştirirse, inançsal kimliği üzerinden birini ötekileştirirse ve bunu sistematik olarak toplumun her tarafına yayarsa bilin ki orada ciddi bir ahlaksızlık, ciddi bir yolsuzluk ve ciddi bir hırsızlık vardır. Pisliklerini bu işle temizlemeye çalışıyorlardır. Yoksa bir vatandaşı inancından dolayı, siyasal görüşünden dolayı ötelemek insan olan insana yakışan bir durum değildir” dedi.

Bir kuruş vergiyi çarçur etmeyeceğiz

Bayraklı halkının temel ihtiyaçlarına sahip çıkacaklarını belirten Başkan Sandal, şöyle devam etti: “Şuna emin olun. Hiç kimse bu girdiğimiz doğru yoldan, yapacağımız işlerden bizi vazgeçiremez. Şerefim üzerine söz veriyorum ki, ne yaparlarsa yapsınlar, ne tür tehditler savururlarsa savursunlar vatandaştan topladığımız her kuruş vergiyi, sağa sola çarçur etmeden, birilerine emanet etmeden Bayraklı’ya hizmet için kullanacağız. Bayraklı’nın çok sıkıntısı var. Bunlar da bütçe işi. Bütün derdimiz, gerekli bütün tasarrufları yapmak, yeni kaynaklar yaratmak ve bu kenti gerçekten yaşanır bir ortama kavuşturmak. Kentsel dönüşüm meselesinin sonuna kadar arkasında duracağız. Ama bunun için de bir zamana ihtiyaç var. Farklı modeller farklı işler olmuş bitmiş. Ama yeni bir yol bulmak lazım. Vatandaşın lehine bir yol bulmak lazım.”

Mazlumlar Günü önerisi

Başkan Serdar Sandal’ın ardından Dede Hakkı Fırat söz aldı. Fırat, “Bugün, belli bir mezhebin belli bir dinin belli bir ırkın davası değildir. Lütfen bunu anlayalım. Bunu birbirimize anlatmaya çalışalım. İnşallah ileriki yıllarda bu gün ‘Dünya Mazlumlar Günü’ ilan edilir. Ancak mazlumlara sahip çıkarsak barış elde ederiz. Bu ayda tutulan oruçlar, çekilen yas matemleri Hak, Muhammet Ali ve Ehlibeyt aşkı için kabul ve makbul eylesin” diye konuştu.

Başkan Sandal konuşmaların ardından Dede Hakkı Fırat, meclis üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte aşure duası etti, kazanda kaynatılan aşureden yedi.