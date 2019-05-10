Yusuf Tırpancı Sahası'na 'Amatör Evi' yapılacak

Yeni futbol sahaları ile birlikte ebatları resmi maç oynanmaya uygun olmayan sahaların büyütülmesi çalışmalarını başlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, amatörlere yeni bir destek sağladı.

Ege Masterler Federasyonu'nun ziyareti sırasında konuşan Başkan İduğ, bir spor kompleksine dönüştürecekleri Yusuf Tırpancı Sahası'nın olduğu alanda Amatör Evi yapacaklarını belirterek, "Böylece bir kulübe ya da derneğe yılın belli zamanlarında kullanacağı yani çoğu zaman atıl kalacak bir yer vermektense, içerisinde sekreteryası da olan herkesin yıl boyu kullanabileceği tesis yapacağız" dedi.

Sıkıntıları biliyor

Mustafa İduğ'un bir dönem başkanlığını da yaptığı masterlere büyük emek harcadığını söyleyen Ege Masterler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dokel, "İçimizden gelen biri olarak bizim sıkıntılarımızı biliyorsunuz. Bu anlamda sizlerin desteği çok önemli. En büyük ihtiyacımız yıl boyunca ödediğimiz hakem ücretleri ve bir federasyon binası" dedi.

Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren masterlerin özellikle maddi beklentilerinin sadece Bornova Belediyesi tarafından karşılanmasının mümkün ve doğru olmadığını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, öncelikli görevlerinin çocuklar ve gençlere spor yapacakları imkanları sağlamak olduğunu söyledi. İduğ, hakem ücretlerinin ödenmesine destek olma konusunda master takımları bulunan ilçelerin başkanlarıyla görüşme sözü verdi.

Spor kompleksi olacak

Yeni spor alanlarını yaratmak için başladıkları çalışmaları anlatan Dr. Mustafa İduğ, amatörlere bir müjde daha verdi. Yusuf Tırpancı Sahası'nın olduğu alanı bir spor kompleksine dönüştüreceklerini ifade eden Başkan İduğ, "Orada yapacağımız değişiklikler ve küçük bir kamulaştırma ile iki olan saha sayısını üç çıkaracağız. Sahalar arasına konumlandıracağımız çift taraflı pramit tribünlerin altı ise Amatör Evi olacak. Her kulübe ayrı ayrı yer vermemiz mümkün değil ancak burayı tüm kulüpler ve sporla ilgili sizin gibi oluşumlar kullanabilecek. Yemekhane ve idari büroların yer alacağı Amatör Evi'nde sporcular için konaklama imkanı da yaratılacak. Böylece bir kulübe ve derneğe yılın belli zamanlarında kullanacağı yani çoğu zaman atıl kalacak bir yer vermektense, içerisinde sekreteryası da olan herkesin yıl boyunca kullanabileceği tesis yapacağız" dedi.