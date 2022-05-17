Yüzlerce İzmirli Çeşme Projesine tepki gösterdi

Çeşme’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan planlama çalışmalarının İzmir’in tüm değerlerini tehdit ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin zoraki bir kurgu olduğunu kaydetti

FATİH ÖZILINÇ- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir’in Çeşme ilçesinde yapılması planlanan Çeşme Turizm Projesine tepki gösteren yüzlerce İzmirli, sivil toplum kuruluşları, sendika, siyasi parti ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin çağrısı ile Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Düzenlenen eylemde Çeşme projesinin ilçenin doğasını bozacağı ifade edildi.

“Sıra Çeşme’ye geldi”

Düzenlenen eylemde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç,“Bugün buraya geldiysek bir amacımız, isteğimiz ve isyanımız var. ‘Çeşme ranta kurban edilmesin’ diyorsunuz. ‘Biz İzmir’de ve Çeşme’de yaşıyoruz. İzmir’in ve Çeşme’nin güzelliğini bozmayın’ diyorsunuz. Siz Çeşme’ye sahip çıkmak istiyorsunuz ama birileri haritacılık oynuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu güne cumhuriyetin bütün kazanımlarını sattılar, peşkeş çektiler. Kıyıları, sahilleri ve ormanları sattılar. Sıra Çeşme’ye geldi. Buna izin vermeyeceğiz, sizinle dayanışma içindeyiz” dedi.

CHP’li Öztunç’tan AK Partili Dağ’a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a yönelik eleştirilerde de bulunan Öztunç, “Ey Hamza Dağ, her konuda konuşuyorsun, İzmir ile ilgili en ufak bir konu olduğunda ağzını açmıyorsun. Çeşme projesi rant projesidir. Eğer sende tırnak ucu kadar İzmir sevdası varsa bu projeye karşı sen de durursun. Bugün Cumhuriyet Meydanı’nı doldurduk. Akıllarını başlarına alsınlar, eğer bu projeyi devam ettirirlerse Gündoğdu’da yüzbinlerle haykırırız. Her yerdeyiz! O gün geliyor, yakındır, az kaldı. Geliyor gelmekte olan. Hesabını soracağız, bilesiniz. Aşık Mahsuni’nin ölüm yıl dönümü, ne diyor ‘Yuh, yuh’ diyor. Biz de ‘yuh yuh’ diyoruz. Hep birlikte mücadeleye söz veriyoruz. CHP olarak belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle bu projeye karşı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İzmir’in kimyasına, ruhuna aykırı”

Çeşme Projesi’nin ilçenin ve İzmir’in doğasına aykırı olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir’e turist çekmek için Çeşme’nin kıyılarının parsellenmeye ve yabancı sermayeye açmaya hiç gerek olmadığını söyledi. Başkan Soyer, “Çeşme’de bakanlıkça yapılan planlama çalışmaları İzmir’in tüm değerlerini tehdit ediyor. Biz yerel kültürü ve ekonomiyi korumayan hiçbir turizm projesinin başarıya ulaşmadığını öğrendik. Çeşme projesi Çeşme’ye ait değildir. Çeşme’yi anlamayan ve onun değerlerini yok eden zoraki bir kurgudur. Bu proje Çeşme’ye aşırı su tüketen golf sahaları getiriyor. Çeşme’de bunca turizm alanı boşken 4 yeni bölgeyi imara açıyor. Ulaşım, meselenin diğer bir ayağı. Çeşme’nin İzmir’le tek bir bağlantısı var. Böylesi büyük bir projenin trafiğe faydası yok, Çeşme projesi İzmir’in kimyasına ve ruhuna aykırıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu projeye karşı yürütülen tüm hukuki süreçlere müdahil oldu. Yeni davalar açmaya devam edeceğiz. Doğa kimsenin babasının çiftliği değil. İzmir’in madencilere bırakacak tek bir zeytin ağacı ve ranta kurban edecek tek bir metrekaresi yoktur. İzmir’in her karış toprağı korumamız altındadır. Benim asli görevim İzmir’i korumak ve son nefesime kadar koruyacağım. Doğamızı direne direne koruyacağız ve direne direne kazanacağız” ifadelerini kullandı.