Yüzlerce yıllık çınar ağacı gölgesinde serinletiyor

Karabağlar Belediyesi'nin bakımını yaptığı ve çevresini düzenlediği Kavacık Köyü'ndeki yüzlerce yıllık çınar ağacı, sıcak yaz günlerinde sığınak oldu. Bölgeyi ziyaret edenler, ağacın gölgesinde serinleme ve dibinde kaynayan pınarın buz gibi suyunu tatma olanağı buluyor

Karabağlar Belediyesi, ilçeye bağlı 3 köyden biri olan Kavacık'ın değerlerini koruyarak geleceğe taşımak için çalışmayı sürdürüyor. Köyün kendine özgü bir tada sahip üzümü için her eylülde geniş katılımlı festival düzenleyen Karabağlar Belediyesi, bu ürüne coğrafi işaret belgesi almayı başardı. Kavacık'ın meydan ve sokaklarını aslına uygun olarak yaşatmak için Dokuz Eylül Üniversitesi'yle "Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi" hazırlandı. Köyde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından projenin uygulanmasına başlanacak.

Özenli çalışma...

Köyün güneyinde bulunan ve yöre halkı tarafından "Orkman Kavağı" olarak adlandırılan yüzlerce yıllık çınar ağacı da, Karabağlar Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. En az 500 yıllık olduğu tahmin edilen ağaç özenli bir bakımdan geçirilirken, altında ve etrafında da peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Vatandaşların bölgeye güvenli ulaşımı için merdiven ve korkuluklar yapıldı. Kıvrımlı ağaç dallarının kırılmaması için özel demir destekler yerleştirildi.

Yazın en sıcak günleri yaşanırken bölgeyi ziyaret edenler ve köylüler, yüzlerce yıllık gölgede serinleme ve pınarın buz gibi suyunu tatma şansına erişiyor.

Değerlere sahip çıkılıyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kavacık'ın coğrafi konumu ve tarımsal ürünleriyle, Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu söyledi. Bu değeri koruyarak geleceğe taşımaya, tüm dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Her yıl düzenlediğimiz üzüm festivalimiz binlerce kişiyi ağırlıyor. Enfes tattaki üzümüne coğrafi işaret; festivalimize marka tescil belgesi almayı başardık. Kırsal kalkınmayı destekleme ve köyden kente göçü önleme anlayışımız doğrultusunda, Kavacık'ı değerlerini koruyarak geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.