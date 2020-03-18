Zabıta denetimleri artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınından dolayı hijyen malzemelerinin fahiş fiyatla satılmasını önlemek için denetimlerini artırdı.

Zabıta denetimleri artırdı
18 Mart 2020 Çarşamba 15:56

Yurttaşların şikayetleri değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ateş ölçer, kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddeleri satan market,  eczane ve  tıbbi ürün mağazalarını  denetledi. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu denetimlerin 30 ilçede aralıksız süreceği belirtildi.

Bakanlığa bildirilecek
 
Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü  Zabıta  Komiseri Reşit Turan, yurttaşların mağduriyetini önlemek için  hijyen  ürünleri ve tıbbi malzemelerin dışında gıda ürünlerinde de haksız fiyat artışı yapan işletmeleri incelemeye aldıklarını söyledi. Turan satış fiyatının üzerinde bir fiyatla  ürün satanlarla ilgili cezai işlem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunduklarını  aktardı.

Şikayetler arttı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü verilerine göre hijyen  ürünleri ve tıbbi malzemelerde fiyat artışıyla  ilgili şikayetler son iki hafta içinde yüzde yüz arttı.  Yurttaşlar haksız fiyat artışıyla  ilgili şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'nın mobil uygulaması (HFA-Bildirimi) veya T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden  bildirebiliyor. Satış fiyatının üzerinde bir fiyatla  ürün satan  işletmelere  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında para cezası uygulanıyor.

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