Zabıtalar sorunları dinlemek için mahalle mahalle gezdi

Bergama Belediyesi'nde görevli zabıtalar, belediye içinde yer alan mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinliyor

Bergama Belediyesi ilçenin 119 kırsal mahallesinde sorunları dinleyip, acil çözümlerin yerine getirilebilmesi için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun talimatıyla kırsal mahallelere tek tek giden zabıta ekipleri muhtar başta olmak üzere vatandaşlarla görüşme gerçekleştiriyor.

Bu görüşmelerde not edilen talep ve önerilerin bir plan dahilinde yerine getirileceğini açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Zabıta ekiplerimiz gittikleri her mahallede, meydanlarda bulunan yıpranmış bayrakları yenisi ile değişiyor. Talep ve önerileri alıp ilgili birimlerimize aktarıyor” dedi.

“HER MAHALLEMİZE HİZMET GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

İzmir’de en çok kırsal mahalleye sahip olmanın beraberinde birçok zorluğu getirdiğine işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Belediyemiz hizmetlerini vatandaşlarımıza planlı ve hızlı bir şekilde sunabilmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kırsal mahallelerimizi ziyaret edip, mahalle sakinleri ve muhtarlar ile birebir görüşerek ihtiyaçları tespit ediyor. Tespit edilen ihtiyaçlar, ya yerinde çözülüyor ya da ilgili birimlere aktarılıp çözülmesi sağlanıyor. Bergama Belediyesi olarak; kırsal mahallelerimizde hizmet ağımızı genişletmekte kararlıyız. En ücra mahallemiz dahil, belediye hizmetlerini her yere götürmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.