GÜLŞEN'DEN ÜÇ İSME KONUŞMA YASAĞI
GÜLŞEN'DEN ÜÇ İSME KONUŞMA YASAĞI
0
BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!
BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!
0
BİR KAHRAMANLIK DESTANI 30 AĞUSTOS
BİR KAHRAMANLIK DESTANI 30 AĞUSTOS
0
İZBAN 12 YAŞINDA!
İZBAN 12 YAŞINDA!
0

Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı Bayraklı'da kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Bayraklı'da da coşku ile kutlandı. İlk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, sonrasında Bayraklı'nın sporcuları 'zafer aşkına' başarıdan başarıya koştu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Türk milletinin bağımsızlığa giden yoldaki en büyük zaferi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi

Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı Bayraklı'da kutlandı
30 Ağustos 2022 Salı 10:56

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı'da çelenk töreni düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgi Yolu girişindeki Atatürk anıtında genci yaşlısı yüzlerce kişi bir araya geldi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Ata'nın huzuruna çelenkler sunuldu.

BAYRAKLI'DAN BAYRAMA ÖZEL 3 MADALYA

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda iller arası Kickboks Şampiyonası düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen müsabakalara 5 ilden (Denizli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ) 239 sporcu katıldı. 5 sporcu ile yarışan Bayraklı Belediyesi, şampiyonayı 3 dereceyle tamamladı. Bu kapsamda Nehir Yaman (65+ kg'de) ikinci, Bedirhan Yıldız (37 kg'de) ikinci ve Hayrunisa Kızılay (50 kg'de) üçüncü oldu. Başarılı sporcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel müsabakalarında kazandıkları madalyalarla Bayraklı'ya gurur yaşattı.

GURUR VE COŞKUYLA

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Büyük zaferin 100'üncü yılı tüm ulusumuza kutlu olsun. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Etiketler; #zafer bayramı #bayraklı #kutlama
Önceki Haber
Herkes uyurken o sokaktaki Türk bayraklarını yeniledi!
Sonraki Haber
Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan Thodex'in kurucusu yakalandı
Şanlı zaferin 100. yılı İzmir'de kutlandı
Şanlı zaferin 100. yılı İzmir'de kutlandı
0
Karabağlar'da 100. yıl coşkusu
Karabağlar'da 100. yıl coşkusu
0
91. İEF ve Terra Madre Anadolu 2022'ye geri sayım başladı
91. İEF ve Terra Madre Anadolu 2022'ye geri sayım başladı
0
Kınık Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili olumlu gelişme!
Kınık Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili olumlu gelişme!
0
İzmir'de kızı öldürülen anne: Ben evlat ateşiyle yanıyorum
İzmir'de kızı öldürülen anne: Ben evlat ateşiyle yanıyorum
0
Başkan Soyer'den asbestli gemi açıklaması: Takipçisi olacağız
Başkan Soyer'den asbestli gemi açıklaması: Takipçisi olacağız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.