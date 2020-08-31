Zafer coşkusu

Konak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yüreklere sığmadı, zaferin 98’inci yıldönümü Konak Belediyesi’nin düzenlediği yürüyüş ile kutlandı. Pandemi nedeniyle yürüyüş sosyal mesafeye uygun ve maskeli gerçekleşti. Konak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na saygı yürüyüşü düzenledi. Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen dev korteje, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başta olmak üzere CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



30 Ağustos Zafer Bayramı’na saygı için yürüyen kortejin varış noktası Cumhuriyet Meydanı’nda konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’in ve Konak’ın Milli mücadeledeki önemini vurguladı. İlk kurşunun Konak’ta atıldığını, işgal kuvvetlerinin İzmir’de denize döküldüğünü hatırlatan Batur şöyle konuştu:

“15 Mayıs 1919’te kurtuluş mücadelesinin ilk kurşunu burada atıldığı için, 9 Eylül’de işgalci ve emperyalist güçlerin denize döküldüğü yer olduğu için Konak’ta 30 Ağustos’u farklı duygularla kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyete bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkacağımızı bugün, buradan gösterdik. Atatürk, bu zaferi ekonomik zafer ve çağdaş medeniyet yolunda kazanılan zaferlerle de taçlandırdı. Biz Cumhuriyeti, Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet olarak tanıyoruz. Böyle tanımaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.”

Yaşasın Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün unutturulmaya çalışıldıkça daha çok yüceldiğini ve daha da unutulmaz hale geldiğini ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz Milli bayramları unutmayacağız. 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs’ı asla unutmayacağız. Çünkü bize emanet edilen Cumhuriyetin temelleri bu tarihlerde atıldı. Unutulmaya çalışılsa da hep birlikte, dayanışma içinde, birlik ve beraberlik yaşatmaya; gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın onun bize emanet ettiği Cumhuriyet.”

