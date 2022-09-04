Zafer Yolu kafilesi adım adım İzmir'e yaklaşıyor

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yolu yürüyüşü devam ediyor. Afyon ve Kütahya etabını tamamlayan Zafer Yolu kafilesi Uşak etabının son noktası Eşme’nin Takmak köyüne ulaştı.

13 ay boyunca düşmana geçit vermeyen Kolankaya’dan bir zamanlar ilçe merkezi olan Takmak köyüne yürüyen Zafer Yolu kafilesini, köy girişinde zeybekler ve köy halkı karşıladı. Takmaklılar düşman işgalinden kurtuluşlarının 100. yıl dönümünü Zafer Yolu kafilesi ile birlikte kutladı. Kortej oluşturup ay yıldızlı bayraklarla Gazi Dalı olarak bilinen anıt ağacın yer aldığı Mezikler tepesine yürüyen kafileye köy halkı da eşlik etti. Buradaki anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılında düzenledikleri Zafer Yolu yürüyüşünün kıvanç ve coşku içinde sürdüğünü belirterek, Takmaklıların da kurtuluş gününü kutladı.

Gazi ağaca İzmir’den can suyu



Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının Takmak köyünde mola verip gölgesinde karargah kurdukları ve bugün koruma altındaki tescilli meşe ağacını İzmir’den götürdükleri su ile sulayan kafile, kurtuluş müjdesinin filizlendiği “gazi ağacın” gölgesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kampta kurtuluş günü etkinlikleri



Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Takmak köyünde kurulan çadır kampında köy halkıyla birlikte akşam yemeği yenildi, yöresel sanatçılar kahramanlık türkülerini seslendirdi. Kampta Dr. Asil Kaya’nın sunumuyla “Kurtuluş Savaşında Gençler ve Faaliyetleri” konulu tarih söyleşisi de düzenlendi. Program öncesi Takmaklı üreticilere karakılçık buğdayı da dağıtıldı.

Takmak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve yöre halkının desteğiyle kurulan Takmak Köy Müzesi’ni de ziyaret eden kafile, müze kütüphanesine çocuk kitapları ve nutuk bağışladı.

Şehitliklerde anma töreni



Yürüyüş güzergahındaki şehitlikleri ve anıtları ziyaret eden Zafer Yolu Kafilesi Takmak Kurtuluş Savaşı Şehitliği’ne de uğradı. Yunan savunma hattının 120 kilometre gerisinde bulunan Elvanlar İstasyonu’nda istihkam edilmiş mühimmatı imha ederken kalbinden vurulup şehit düşen Vardar Müfrezesi Kumandanı Selanikli Yüzbaşı Ali Bey ve Abdullah Çavuş'un anısına yapılmış mezar ile 56 şehidimizin uyuduğu Takmak Kurtuluş Savaşı Şehitliği’nde yatanlar için dualar okundu.

Kemalpaşa etabı kayıtları başladı



Adım adım İzmir’e ilerleyen yürüyüş kafilesi Kemalpaşa’nın kurtuluş günü olan 8 Eylül’de Hamzababa-Bağyurdu etabını yürüyecek. Aynı akşam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihçi, yazar Sinan Meydan ve gazeteci Gökmen Ulu’nun katılımıyla düzenlenecek 100. Yıldan Sonsuzluğa Barış ve İzmir Söyleşisi’ne katılacak kafile, Onur Akın konserinden sonra İzmir’e dönecek.

8 Eylül’de düzenlenecek Kemalpaşa etabına katılmak isteyenler www.bizizmir.com sayfasından kayıt olabilecekler.