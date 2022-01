Zamlardan bunalan emekliler fatura yaktı

İzmir’de emekli maaşlarına yapılan zamları yetersiz bulan ve yeni yılla birlikte iğneden ipliğe gelen zamlara tepki gösteren emekliler, elektrik ve doğalgaz faturalarını yaktı





FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası 2022 yılında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranlarını açıklamasının ardından emekliler meydana indi. Yapılan zammı yeterli bulmayan emekliler Konak Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Enerji fiyatlarına gelen zamlara da tepki gösteren emekliler, elektrik ve doğalgaz faturalarını yaktı.



TÜİK’in enflasyonu nerede gerçek enflasyon nerede



Basın açıklaması metnini okuyan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, “Nüfusun çoğunluğu açlık ve sefaletle boğuşurken çok küçük bir azınlık ülkenin bütün gelirlerine çökmüş, halkımızın tüm gelirlerini sömürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanın “Türk Lirası’nı artık değerli kılalım” dedi ama bunu söylerken ne yapıyorlar; köprüleri, geçitleri, havaalanlarını, hastanelerini dolara endeksli ve müşteri garantili olarak yandaşlarına peşkeş çektiler. İktidar artık emperyalizmin uşağı durumuna gelmiştir. 2021 yılı sonuna kadar; ekmeğe yüzde 150, una yüzde 162, şekere yüzde 95, makarnaya yüzde 68, çaya 138, bulgura yüzde 100, nohuta yüzde 91, kuru fasulyeye yüzde 100, kıymaya yüzde 66, kırmızı ete yüzde 110, tavuğa yüzde 83, çamaşır deterjanına yüzde 150, sabuna yüzde 58, yumurtaya yüzde 75, bulaşık deterjanına yüzde 85 zam geldi. TÜİK’in açıkladığı enflasyonla halkın gerçek enflasyonu budur. İktidar aralık ayının son gecesine kadar zamları açıklamadı. Çünkü hemen ardından memur ve emeklilere verilecek zamları açıklamaları gerekiyordu. Eğer o zamları daha önce açıklamış olsaydı bugün açıklayacağı maaş zamları çok farklı olacaktı. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta akıl almaz zamlar getirdiler. Bu zamlar hayatın her tarafına yansıyacak. Bilim insanlarının bağımsız araştırmalarına göre gerçek enflasyon farkı yüzde 82! TÜİK’in enflasyonu nerede, gerçek enflasyon farkı nerede! Pazar artıklarıyla, çöpten topladıklarıyla geçinmeye çalışan o kadar çok ki… Artık gençlerimizin çoğu ev genci durumuna geldi, gündüzleri yatıyor geceleri uyanık kalıyorlar. Çünkü babalarından harçlık istemek onurlarına dokunuyor, çünkü babalarında da olmadığını biliyorlar. Geçinmek o kadar zorlaştı ki babalar ağlıyor, dedeler torunlarına harçlık bile veremiyor. Yandaşlar kıyak maaşlarla geçinirken ekmek bulamayan insanlar var. Bu ne vicdansızlık! Adı güya zam ama enflasyon farkını bile vermediler. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.5, memur emeklilerine biraz daha fazla… Bunlar zam mı? Bunlar, kendilerinin yaptıkları zamların, yani enflasyonun karşılığı bile değil!” diye konuştu.



Emeklilere açlık ve yoksulluk reva görüldü



Emeklilere yoksulluk ve açlığın reva görüldüğünü ifade eden Özkaynak, “Emeklileri devletin sırtında kambur olarak gören iktidar yükünü hafifletmek için emeklilerin cebindeki üç kuruşa göz dikmiştir. Bugün buradayız çünkü biz emekliler her gün biraz daha yoksullaşırken iktidar soframızdan bir dilim ekmeğini daha nasıl azaltacağının peşine düşmüştür. Bugün buradayız çünkü cebimizdeki üç kuruşu sağlıkta katkı payına mi, bir dilim ekmeğe mi yoksa doğalgaz faturasına mi vereceğimizin hesabını yaparken iktidar o üç kuruşu bizden nasıl geri alacağının hesabını yapmaktadır. Bugün buradayız çünkü 13,5 milyon emeklinin hak arama mücadelesini engellemeye çalışan iktidar emeklilerin sendikası DİSK Emekli-Sen'e kapatma davalarıyla saldırmaktadır. Haykırıyoruz: Yıkılmak üzere olandır saldıran; yıkılacaksınız! Değerli arkadaşlar; en düşük emekli aylığı 1500 lira iken Maliye Bakanı açıklıyor: Türkiye'de şehir merkezindeki kiralar ortalama 1261 lira! Ne var ki toplum tarafından güvenirliğini yitirmiş, bu ülkenin "resmi" istatistik kurumunun çarşıda, pazarda gerçek enflasyonun yüzde 60'lara dayandığı bir ekonomik krizin tam ortasında gerçeklikten uzak veriler paylaştığını geçtiğimiz ay ve dün açıkladığı enflasyon rakamlarında gördük O nedenle ne TÜİK in aldatıcı, yapay ve elastik açıklamalarına, nede Maliye Bakanı'nın tespitine değil; Kendi gözlerimizle gördüğümüz ve bizzat kendi yaşadığımız gerçekliklere, çarşıya pazara ve şehir merkezindeki gerçek kiralara bakıyor ve görüyoruz ki ortalama kira fiyatların 2459 lira. A dan Z ye her şeye yüzde elli, yüzde yüz otuz zam geldi. Soruyoruz: Yoksulluk sınırının 10 bin liranın üstüne çıktığı bir kriz döneminde, 2500 lira aylıkla bir emekli bir ay boyunca nerede barınabilir, ne yiyebilir, hangi doktora görünebilir, hangi tedaviyi karşılayabilir? Soruyoruz: Çift maaşlı ilk bakan olan ve aylık 65 bin lira maaş alan Maliye Bakanı sadece bir ay bir emekli aylığıyla geçinebilir mi? Soruyoruz: Emekli aylığının 69 katı maaş alanlar, maaşlarına rekor zamlar yapanlar, aylık 2500 lira ile geçinebilir mi?” dedi.



“Emeklileri üçe böldüler”



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, “Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor; sanki bir lütufmuş gibi “emekliye 25.5, memur emeklisine 30.5 zam yaptık” diyor. Sanki bu ülkeyi biz yönetiyorduk, enflasyonu biz artırdık. Bize bu zammı uygun görüp lütuf gibi veriyorlar. TÜİK’in lokantalara, kıraathanelere uygulanan zam oranı rakamlarını nereden aldığını öğrendik. TÜİK bu rakamları TBMM’deki lokantalardan alıyormuş. Bugün ülkedeki tüm lokantalarda TBMM’deki fiyatlar olsun, biz 4 bin 250 liralık asgari ücreti kabul edeceğiz. Bu hükümet ülkeyi bölmek için elinden geleni yapıyor, emeklileri de üçe böldü. Bin 500 lira ve üzerinde alanları 2 bin 500 liraya çıkararak ayrı bir zam uyguladı, memur emeklisine dedi ve onlara 3 puan daha vererek başka bir zam uyguladı, bir de SSK-Bağ-Kur emeklisine kendi yarattığı enflasyonu 25.5’e getirerek onlara da başka bir zam verdi. Yani emeklileri de üçe böldü. Siz bölmeye devam edin, biz bu ülkeyi birleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.