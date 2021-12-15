Zamlardan bunalan memurlar pazar tezgâhı kurdu

Maaşlarının yetersizliğinden dem vuran memurlar, Alsancak'ta pazar tezgâhı kurarak memurların ek iş yapmasının önün açılmasını istedi. Yılbaşından bu yana memurların alım gücünün yaklaşık yüzde 40 düştüğünü belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, memurların ek iş yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de memurlar Birlik Sağlık Sen öncülüğünde Alsancak Kıbrıs şehitleri caddesi girişinde temsili pazar tezgâhı kurdu. Maşlarının yetersizliğini dile getiren memurlar, ek iş yapmalarının önünün açılması için basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasında bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, memur maaşları açlık sınırında olduğunu belirterek “Memurlarımıza yeterli ücret vermiyorsanız, ek iş yapmalarının önünü açın. Ek iş yapmaları yasak olan memurlarımız geçinme telaşına düşmüş, ne yapacaklarını, hayatlarını nasıl idame ettireceklerini bilememektedirler” dedi.

Sağlık çalışanlarının maaşları farklı değil

Memurların kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayabilmesi gerektiğini kaydeden Doğruyol, “Biz sağlık çalışanı memurlar olarak, doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna, pandemi sürecinde zorlu süreçlerden geçtik ve bitmeyen salgın hastalıkla zorlu sürecimiz halen devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız bilsin ki, sağlık çalışanlarımızın maaşları diğer memurlarımızla aynı seviyededir. Bunu neden ifade etme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü Sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, bazı devlet büyüklerimizin ‘sağlık çalışanlarımızın yüzde 100 ek ödemelerini artırdık’ dediğinde sokaktaki vatandaşımız zannediyor ki, sağlık çalışanlarının maaşları yüzde 100 artmış. Yine geçtiğimiz günlerde sayın Sağlık Bakanımızın “doktorlarımızın maaşlarını 2500 TL ile 5000TL arasında zam yaptık” açıklaması, yapılan bir zam olmamasına rağmen başta doktorlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızı zorda bırakmıştır. Doktor arkadaşlarımızın mevcut maaşlarında cüzi bir artışın olacağı, emekli maaşlarında artışın olacağı, sağlık çalışanları olarak bizleri memnun etse de, ardından geri çekilmesi ve neredeyse tüm vatandaşlarımızın doktorlara 5000 TL zam yapıldı algısı oluşmasına sebep olmuş ve tüm sağlık çalışanlarımızı üzmüştür” diye konuştu.

“Pazarda patates, soğan satabiliriz”

“Yaklaşık 10 yıldır yetkili sendika ve mevcut hükümet arasında yapılan toplu sözleşmelerde oynanan tiyatro sonucunda, memurların alım gücü oldukça eksilmiş, sadece yılbaşından bu yana memurlarımızın alım gücü yaklaşık yüzde 40 düşmüştür” diyerek açıklamalarını sürdüren Doğruyol şunları kaydetti: “Bu gün bırakın yüzde 5 lik, yüzde 7 lik zamları, 2022 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 100 zam yapsanız bile 2002 deki alım gücüne ulaştıramazsınız. Sözde enflasyon oranlarında yapılan zam sıfır zam demektir. Kaldı ki TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarıyla, vatandaşın enflasyonu arasında en az yüzde 100’lük farkın olduğu da ortadadır. Evet, biz sağlık çalışanları olarak ne istiyoruz? Biz düşündük taşındık. Çift maaş istesek olmaz. Yüzde 100 zam istesek olmaz. Biz dedik ki memurun ek iş yapmasının önünde ki engel kalksın, yasal düzenleme yapılsın ki, biz memurlar olarak ek iş yapabilelim. Mesela dedik ki, pazarcılık yapabiliriz. Pazarda patates, soğan, limon satabiliriz.”