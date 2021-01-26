Zehirlenmekten son anda kurtuldular

İzmir'de ısınmak için sobalarını yakan bir çift, son anda zehirlenmekten kurtuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan 55 yaşındaki Muhahemmed Arslan ve aynı yaştaki eşi Bedevi Arslan, ısınmak için sobalarını yakıp yattı.

Saat 05.00 sıralarında uyanan çift, yaktıkları sobadan karbonmonoksit gazı sızdığını fark etti. Bunun üzerine Muhammed Arslan evinin pencerelerini açıp hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen çifti hemen Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çiftin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.