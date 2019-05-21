'Zeyd' ve 'Üzüm' hayata tutunamadı

Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda Sibel Çakır tarafından bakımı yapılan, arka bacakları tutmadığı için yürüteçle hayata tutunan 4,5 aylık oğlak 'Zeyd' ve 10 yıldır çiftlik evinde özel ilgi gösterilen, kemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi 'Üzüm', birer gün arayla öldü.

İzmir'deki bir köyde dünyaya gelen oğlak 'Zeyd'e sahipleri tarafından getirildiği barınakta türberküloz teşhisi konuldu. 'Zeyd'in omuriliğinin üzerindeki kitle nedeniyle de arka bacaklarının tutmadığı tespit edildi. Hemen tedavi altına alınan 'Zeyd', özel tasarlanan yürüteç ile hareket edebildi. Egzersiz yaptırılan ve masajla arka bacakları güçlendirilmeye çalışılan 'Zeyd', tüm çabalara rağmen 4,5 ay hayatta tutulabildi.

Üzüm kansere yenildi

Sibel Çakır'ın, 10 yıldır özel ilgi gösterdiği kedi Üzüm ise uzun süre kemik kanseriyle mücadele etti. Boynundaki ana damarın üzerinde olan ve riskli bölgede bulunan tümör nedeniyle acı çeken 'Üzüm' 9 ay önce felç oldu. Acılarının azaltılması için sürekli ilaç verilen 'Üzüm', 'Zeyd'den 1 gün sonra kansere yenik düştü.

Ölen iki hayvanın da kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ve onları iyi koşullarda yaşatabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Sibel Çakır, "Üzümümüz, prensimiz artık huzura gitti. Onu çok özleyeceğiz, verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağız. Üzüntümüz tarifsiz. Zeyd de umarım gittiği yerde özgürce koşup oynar, yemeyi çok sevdiği papatyalar etrafını çevirir. Ayrılık vaktiymiş. Onları unutmayacağız" diye konuştu.