Zeynep Naz’ın büyük başarısı

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi'nden erken kabul aldı. Zeynep’in mutlu haberi bilgisayar ekranı başında aldığı andaki sevinci, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Felsefe Bölümlerinden kabul alan Avcı’nın mutlu haberi bilgisayar ekranı başında aldığı andaki sevinci, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, başarısıyla hem ailesine hem de okuluna büyük gurur yaşattı. Bahçeşehir Koleji’nin İzmir’de üç yıl önce Çiçekliköy’de hizmete açtığı 50. Yıl Kampüsündeki Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim gören 18 yaşındaki Zeynep Naz Avcı, kariyeri yolunda büyük bir başarıya imza attı. Lise eğitimi boyunca dünyanın en prestijli robotik organizasyonu olan FIRST yarışmalarına, kaptanı olduğu okuldaki takımı FRC 6429 4th Dimension ile katılan ve özellikle dezavantajlı bölgelerde kız çocuklarının STEM, fen ve mühendislik alanında eğitim alabilmeleri için projeler gerçekleştiren Avcı’nın, üniversite yolunda Kasım ayında internet üzerinden yaptığı başvuru erken kabulle sonuçlandı. Bugüne kadar yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile aldığı ödüllerle başvurusunu gerçekleştiren ve önce mülakata alınan Avcı, mutlu haberi bilgisayar ekranı başında aldı. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin başvuru sonuçlarını açıklayacağını duyurduğu Cumartesi sabaha karşı saat 03.00’teki Instagram yayınına katılan Avcı, hem Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile hem de Felsefe Bölümünden erken kabul aldığını öğrendi. Avcı’nın zoru başarıp mutlu haberi aldığı ve sevinçten havalara uçtuğu sıradaki görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kadınlara örnek olmayı istiyor

Başarısıyla ailesine ve okuluna büyük gurur yaşatan, kaleme aldığı “Mühendisliğin Günlük Dili” adlı bir kitabı da bulunan Avcı, Astronomi ve Mühendislik alanlarında bir kariyer hedeflediğini, özellikle bu süreçte toplumun kadın mühendislere olan ön yargısını yıkmayı ve kendinden sonra geleceklere de örnek olmayı amaçladığını belirtti. 2019 yılında Stanford Üniversitesi’ndeki Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünden kabul alıp 8 haftalık yaz programına da katılan Avcı, “O zamanda büyük bir başarıya imza atıp lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte derslere girmiştim. Kolay adapte olmuş, gerçekten isteyip emek verdikten sonra hiçbir şeyin imkansız olmadığını görmüştüm. O dönem, ‘Üniversiteyi burada okumalıyım’ demiştim ve hayalim gerçek oldu. Çok emek verdim, çok çalıştım ve şu an çok mutluyum” diye konuştu.

Gurur duyduk

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Dr. Aylin Gil de, Zeynep Naz Avcı’nın başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Gil, “Zeynep’in başarısı, okulumuzda aldığı başarılı ve kaliteli eğitimin bir sonucu. Stanford gibi dünyanın en önde gelen bir üniversitesinden kabul alması, gurur kaynağı oldu hepimiz için. Emeklerinin karşılığını alması hepimizi çok sevindirdi” dedi.

