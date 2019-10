Zeytine prim zeytindostlarını memnun etti

Dane zeytine kilogramda 15 kuruş prim desteğinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi zeytin ve zeytinyağı sektörünü memnun etti.

Kurulduğu yıldan bu yana dane zeytine prim talebini dile getiren Zeytindostu Derneği bir açıklama yayımlayarak gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Derneğin açıklamasında, yapılan desteklemenin kayıt dışılıkla mücadelede atılmış somut bir adım olduğunun da altı çizildi. 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları'nın ilk maddesinde 2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin 1691 sayılı karar memnuniyetle karşılandı. Karara göre dane zeytin ilk kez resmen destekleme kapsamına alındı ve fatura ile müstahsil makbuzunu beyan eden üreticilere kilogram başına 15 kuruş destek verileceği bildirildi.

Dane zeytine prim talebini 2006'dan bu yana yüksek sesle dile getiren Zeytindostu Derneği konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:"24 Mart 2006 yılında kurulan Zeytindostu Derneği'nin Yönetim Kurulu'nun ilk başkanı Zafer Özer ve başkan yardımcısı Metin Ölken'in 2006 yılında dile getirdikleri "zeytinyağına 75 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş prim" verilmesine dair söylemleri 13 yıl sonra resmen gerçek oldu. Onur Kurulu üyemizden ve Zeytindostu Derneği eski başkanlarından Sayın Metin Ölken katıldığı her toplantı ve verdiği her demeçte dane zeytine prim desteği konusunu gündeme getirmiştir. Özellikle Marmarabirlik ve Akhisar Ticaret Odası ile diğer sofralık zeytin üreticisi ilçeler tarafından da sahiplenilen bu kampanya ilerleyen yıllarda "Zeytinyağına 1 YTL Zeytine 20 Kuruş Prim" olarak daha da güçlü bir sesle neredeyse tüm sektör bileşenlerince dile getirildi. Zeytindostu Derneği'nin sonraki başkanları Mustafa Alhat ve Abidin Tatlı ile diğer yönetim kurulu üyelerinin de her platformda savunuculuğunu yaptığı bu kampanya ile meclis gündemine de zaman zaman taşınan ancak faaliyete geçirilmeyen bu destek 2019 yılı itibariyle sonuca ulaşılarak resmen uygulamaya geçiriliyor.

Zeytindostları için bu tarihi kararın anlamı çok büyük! Nedeni ise kurulduğu andan bu yana kayıt dışılık ve tağşiş gibi konularda yapılan yoğun çalışmalara devletin de kayıtsız kalmayarak somut bir adım atmış olmasıdır.

Zeytindostu Derneği'nin çalışmalarının kararlılıkla süreceğine değinilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; "Zeytindostu Derneği'nin 2017 yılı itibariyle seçilen Yönetim Kurulu yeni üyeleri göreve geldikleri ilk günden itibaren 2006'da belirlenen hedefler doğrultusunda yoğun bir biçimde çalışmaktadır. Başkan Murat Çetin'in yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mecliste yaptığı güçlü lobi faaliyetleri, Aydın'da düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı ve Gaziantep'te gerçekleştirilen Kalite Yarışması Ödül Töreni ile tanıtım faaliyetleri 2017-2018 yıllarına damgasını vurdu. Ardından Başkan Prof.Dr. Fügen Durlu Özkaya'nın başkent Ankara'da gerçekleştirdiği Kalite Yarışması Ödül Töreni, tıp ve gastronomi dünyası ile zeytin sektörünü buluşturduğu paneller, eğitimler ile çeşitli üretici bölgelerde gerçekleştirdiği toplantılar, projeler, atölyeler ve çalışmalar ile Zeytindostu Derneği'nin "uzlaşma ve eğitim temelli yaklaşımının' en güzel örneklerini ortaya koymuştur. " Bundan sonra da çalışmalarının bu doğrultuda hızla devam edeceği belirtilmiştir.