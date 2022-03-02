Zeytinlik alanların madene açılmasına Soyer'den tepki: Yaşamı yok edemeyeceksiniz

Zeytin alanlarının madencilik sektörüne açılması kararına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tepki geldi. Soyer, yönetmeliğe karşı hukuki mücadele başlatacaklarını belirterek, “Yok etme hükmü verdiğiniz kimi zeytin ağaçları bin yaşından daha büyük. Yineliyorum, barışın ve bilgeliğin sembolü zeytin ağaçlarını yok edemeyeceksiniz. Yaşamı yok edemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından harekete geçti. Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri yürütülmesinin önünü açan yönetmeliğin iptali için dava yoluna gidileceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kararı önce sosyal medya hesabından duyurdu.

“Ölüm fermanı, en iyi ihtimalle cahillik”

Yönetmeliği ölüm fermanı olarak değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile zeytinlik alanlar için verilen ölüm fermanını derin bir üzüntü ve hayretle karşıladım. Zeytin ağaçlarının ‘sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmek’ şartıyla yok edilmesine izin vermek en iyi ihtimalle cahilliktir. Bugün Ege Bölgesi başta olmak üzere Anadolu’nun birçok farklı yeri, asırlık zeytin ağaçlarıyla doludur. Size soruyorum: Yüz yaşında bir zeytin ağacını kestikten sonra, onu nasıl eski haline getireceksiniz? Bu yönetmeliğin Türkiye doğasını ve zeytin ekonomimizi de yok edeceğinin farkında değil misiniz? Yok etme hükmü verdiğiniz kimi zeytin ağaçları bin yaşından daha büyük. Hepimizden daha yaşlı. Çok sayıda ülkeden daha yaşlı. Zeytin ağaçları Resmi Gazete’den daha yaşlı. Onlar bize ait değil. Biz onlara aitiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kabul edilemez yönetmeliğe karşı, yürütmeyi durdurma davası açacağını kamuoyunun bilgisine sunmuştum. Bir kez daha yineliyorum, barışın ve bilgeliğin sembolü olan zeytin ağaçlarını yok edemeyeceksiniz. Yaşamı yok edemeyeceksiniz” dedi.

Yönetmelik ne içeriyor?



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ne göre elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek. Bu kapsamda, zeytinlik alanın kullanılabilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin, faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski haline getireceğini taahhüt etmesi gerekiyor. Sahanın taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise madencilik faaliyetleri bitiminde sahanın rehabilite edilerek eski haline getirilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesisinin taahhüt edilmesi şartı bulunuyor.

Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.