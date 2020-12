Zeytinyağını kadınlar üretiyor

Karaburun Belediyesi’nin yarımadadaki tarımsal ürünlerin daha fazla katma değer yaratması için tepeden tırnağa yenilediği Zeytinyağı Fabrikası, üretim süreçlerinde sadece kadınların çalışıyor olması ile İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tesisteki kadrolarda kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, “İş hayatındaki cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırarak toplumda kadına ve erkeğe kalıplaşmış tanımlarla bakmanın önüne geçilebilirse, kadınlar her alanda etkinliğini ortaya koyacaktır. Her meslekte ve her işte en üst düzeyde başarı sağlayan Türk kadınları, Karaburun zeytinyağına da hamarat elleriyle hayat veriyor. Kasım ayı ile başlayan ve Şubat ayı sonuna kadar devam eden zorlu hasat döneminde tesisimiz yurttaşlarımıza en uygun maliyetlerle sıkım hizmeti veriyor. Ölmez ağaçlarımızdan topladığımız zeytinlerimiz, kadınlarımızın hamarat elleriyle sofralarımıza ulaşıyor, yemeklerimize lezzet katıyor. İlçemize özgü olan ve olgunlaştığında dalından koparılıp yenebilen hurma zeytinlerimizden sıkılan zeytinyağımızı herkesin tatmasını istiyoruz.” dedi.

Kapasite artacak

Tesiste hem vatandaşların hem de belediyeye ait zeytinliklerdeki ürünlerin sıkımının yapıldığını anımsatan Erdoğan, günlük 30 ton seviyesinde olan zeytin işleme kapasitesini gelecek yıl 60 tona çıkaracaklarını kaydetti. Zeytinyağı Fabrikası’nda, Karaburun Belediyesi’nin mülkiyetindeki zeytinliklerden hasat edilen zeytinyağları, belediye bünyesindeki Seramik Atölyesi’nde tasarlanan özel şişelerde Mimasbel markasıyla satılmaya başlayacak. Gelecek yıl taş baskı soğuk sıkım işlemine de başlanacak tesisin gıda mühendisi başta olmak üzere operatör, yağ ölçüm, asit ölçüm gibi üretim süreçlerinin tamamında, yörede ikamet eden kadınlara istihdam sağlanıyor.