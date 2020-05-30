Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Torbalı'da yaşayan zihinsel engelli Ömer K .(33), tartıştığı ağabeyi Öner K.'yi (36) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:22

Olay, saat 03.30 sıralarında, Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Ömer K. ağabeyi Öner K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasına Ömer K., ağabeyini boğazından bıçakladı. Bir fabrikada işçi olan Öner K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ömer K. ise gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü Ağabeyini öldüren Ömer K.'nin yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği trafik kazasında, kendisine çarpan kamyonun altında kaldığı bu nedenle de zihinsel engelli hale geldiği öğrenildi.

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