Zorlukları tek tek aşarak zirveye çıktı

İZSİAD Başkanı Küçükkurt: "İşinizde kalbiniz tam olsun"

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) Basarı Hikayeleri Sohbetleri adıyla düzenlediği sohbet toplantısının Eylül ayı konuğu olan İZSİAD ve Bortar Group Yönetim Kurulu Baskanı Hasan Küçükkurt, iş ve özel yaşamından kesitler anlatarak "İşinizde başarılı olmak istiyorsanız kalbiniz tam olmalı. Tüm bedeninizle, kalbinizle işinize odaklanmalısınız" dedi.

İZSİAD Dernek Merkezi'nde yapılan Başarı Hikayeleri Sohbetleri'nde konuşan İZSİAD ve Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, iş yaşamının köşe taşlarını, başarıya giden yolun inceliklerini ve gençlere başarının anahtarı olacak anekdotları paylaştı. Bortar Group'un bugün bin kişiye istihdam sağlayan bir kurum olduğunu ve bu noktaya gelene kadar tüm ömrü boyunca çalıştığını anlatan Küçükkurt, "Tüm çocukluğum ve gençliğim çalışarak geçti. Büyük zorluklarla mücadele ederek, halde hamallık yaparak başladığım iş yaşamımda hayatım boyunca insan biriktirmeye özen gösterdim. Bortar Catering'i kurarken o insanların desteği olmasa bugünlere gelemezdim. En büyük zenginlik aslında dostlarınız" dedi.Bir işe girdiğinizde yarım girmemek gerektiğini, kalbini işin içinde tam tutarak, bütünüyle bedeni ve aklı işin içine katmanın başarı için şart olduğunu söyleyen Küçükkurt, "Ahlaklı, dürüst olunca ve tüm gücünüzde işinize sarılınca başarı zaten kendiliğinden geliyor" diye konuştu.

"Yaşama sevincinizi kaybetmeyin"

İnsanın hayatında şansın da önemli olduğuna vurgu yapan Küçükkurt, "Tüm yaşamımız aslında rastlantılardan ibaret. Önemli olan elinize geçen bu fırsatları doğru değerlendirmekten geçiyor" dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Küçükkurt, şöyle konuştu: "Veren el alan elden üstündür, hayatım boyunca bonkör olmaya çalıştım, iyilik yapmayı, karşılıksız iyilik yapmayı düstur edindim ve her zaman insan, dost biriktirdim. Hangi alanda, hangi iş kolunda çalışırsanız çalışın, paylaşan, yardımsever insan olursanız başarıyı yakalarsanız. Elbette zorlu süreçler olur, yaşam sevincinizi asla kaybetmeyin ve direnin. Direnmek güzeldir"