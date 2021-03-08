Zübeyde Ana'nın kabrinde 8 Mart anması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karşıyaka’da düzenlenen anma töreni ile kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karşıyaka’da düzenlenen anma töreni ile kutlandı. Program kapsamında katılımcılar ilk olarak ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına karanfil sundu. Program salgın nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.

Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Alev İldeniz, meclis üyeleri, muhtarlar ve bürokratlar katıldı.

“8 MART ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR”

Günün anlam ve önemine yönelik konuşma gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mart’ın tarihine değindiği açıklamasında; “Bir kadının emeğinin nasıl mucizeler yarattığına dair en değerli örneği, ulusuna ve insanlığa armağan etmiş bir kadının, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım’ın manevi huzurunda toplanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor ve anıyoruz. 8 Mart dünya tarihinde yaşanan acı bir olay nedeniyle kayıtlara geçmiş önemli bir gündür. 1857 yılında New York'ta tekstil fabrikasında sadece hakları için mücadele ederken, onlara haklarını vermek yerine hükümetin müdahalesi ile 120 kadın yakılarak öldürülmüştür. Dünya tarihi buna benzer pek çok acı olayla doludur. Kadınlar yüzyıllardır bütün dünyada eşitlik müdahalesi veriyor, erkek egemen bir dünyaya karşı biz de varız diyorlar. Üstelik kendilerini eşit saydırmaya çalıştıkları dünyanın diğer yarısı kendi çocukları, eşleri, kardeşleri…” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Kadınların sahip olduğu haklara ulaşması için mücadele etmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Tugay, “Ülkemiz çağdaş Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar ne yazık ki kadın haklarında çok geride kalmış ve bu topraklar kadınlara pek çok haksızlığın yapıldığı yerlerden olmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1930 ve 1934 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkardığı bir dizi medeni kanun ile ülkemizde kadınlara hakları teslim edildi. Böyle bir Ata’nın kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız ve bundan gurur duyuyoruz. Atatürk diyor ki; ‘Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdiği seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.’ Biz bu düşüncedeki insanlarız, Cumhuriyetin ilk kurulduğu günlerden beri bu mücadelenin bir parçasıyız. Karşıyaka olarak gururluyuz, onurluyuz, kadına gösterdiğimiz saygı ile her zaman en öndeyiz. Bizim amacımız ve hedefimiz bütün yeryüzünde kadınların erkekler kadar eşit, sosyal haklara sahip olması. O nedenle mücadelemiz devam edecek ve bu mücadeleyi kazanacağız. Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

ÜRETİCİ KADIN VE EL EMEĞİ PAZARI AÇILDI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ‘Üretici Kadın ve El Emeği Pazarı’ da açıldı. Kadın üreticilerin yaptığı el emeği ürünlerin satışa sunulduğu pazar, 420 stanttan oluşuyor. Vatandaşlar 09.00-19.00 saatleri arasında Bostanlı pazar yerinde bulunan üretici kadın ve el emeği pazarını ziyaret edip, alışveriş yapabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Saadet Çağlın ve kadın meclis üyeleri Karşıyaka’ya bağlı Sancaklı Köyü’nde bulunan kadınları ziyaret etti. Köyde yaşayan kadınlar ile bir araya gelip, Kadınlar Günü kutlamasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Çağlın ve meclis üyeleri kadınlara çiçek takdim etti.

Hazırlanan bir dizi program kapsamında Kadınlar Günü’ne özel karma sergi açılışı yapıldı. Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen sergiye yaklaşık 50 resim katıldı, vatandaşların gönderdiği resimler de sergilendi. Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi B Blok giriş katında bulunan sergi, 8-12 Mart arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.