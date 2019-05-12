Zübeyde Hanım Gemisi, Anneler Günü'nde ziyarete açıldı

Alsancak Pasaport İskelesi'nden bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, tadilatı tamamlanıp yeniden tasarlandıktan sonra Anneler Günü'nde ziyarete açıldı. Zübeyde Hanım'ın kişisel eşyalarının yanı sıra müze, kütüphane gibi bölümlerin de bulunduğu gemi, açılır açılmaz ziyaretçi akınına uğradı.

İzmir'de Alsancak Pasaport İskelesi'nden bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, tadilatı tamamlanıp yeniden tasarlandıktan sonra Anneler Günü'nde törenle yeniden ziyarete açıldı. 1987 yılında inşa edilen AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın talimatıyla 2014 yılında İzmir'e getirilen gemide, Zübeyde Hanım'ın kişisel eşyalarının bulunduğu bir bölümün yanı sıra, müze ve kütüphane de bulunuyor. Eğitim amacıyla kullanılacak olan gemide ayrıca denizcilik dokümanlarının olduğu farklı bir bölüm daha yer aldı. Geminin açılış töreni, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünivar, İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar, İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Duygulandığı anı anlattı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünivar, geminin özellikle çocuklara denizcilik kültürünü aşılamak için kullanılacağını belirtti. Ünivar, gemi tadilata girmeden önce ziyaretçi sayısının 60 binin üzerinde olduğunu, bunu 100 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Durmuş Ünivar, şöyle konuştu: "Biz, denizcilik kültürünü çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Burası haftanın bir veya iki günü kapalı olacak. Ama özellikle tatil günleri mutlaka açık olacak. Talebe göre ayarlamaya çalışacağız. Burada gemilerde tutulan bir jurnal var. 1933 yılına ait. O tarihte Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gemiye binerek Kilyos'a geçtiği, bir geminin jurnaline not edilmiş. Bu beni çok duygulandırdı. Onun emanetini, onun ülküsü yolunda, denizciliği ülkü yapacağız. Çocuklarımıza denizciliği aşılama anlamında ciddi bir mücadele vereceğiz."

Gemiye ilgi çok yoğun

Gemiyi dolaşan ziyaretçilerden Yeter Can, "Çok güzel, çok değerli bir gemi. Özellikle Anneler Günü'nde açılması da ayrıca önemli. İlk kez gördüm ve çok beğendim. Herkesin gelip görmesi lazım. Söylenecek hiçbir şey yok" dedi. Çiğdem Vural isimli ziyaretçi de "Çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Herkesin burası görmesi, yaşaması lazım" diye konuştu.